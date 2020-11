La melodía de las cosas cotidianas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El músico santafesino presenta su nuevo EP, "El tiempo en pausa". La obra, una exploración acústica en cinco estaciones musicales, está disponible en todas las plataformas digitales del artista. En diálogo con El Litoral, repasó el proceso de este material y su presente como creador e intérprete.

El cantante y multiinstrumentista santafesino Gonzalo Villarino encontró su propio tiempo para concretar "El tiempo en pausa": se trata de un EP de cinco canciones, en el que se despoja de la electricidad para contar nuevas historias. En tiempo de pandemia, el ex Boreal dedica su segundo material a la exploración acústica en el formato de guitarra y voz (o guitarras y voces, como ya veremos), donde la esencia de la canción queda al descubierto.

El Litoral aprovechó para acercarse al artista para conocer la gestación de este proyecto, como así también de su alquimia compositiva y su actividad en formato de banda.

Sonido propio

-¿Cómo surgieron las canciones de este EP?

-Las canciones fueron surgiendo de manera muy natural. Al encontrarme con mi guitarra por varias horas, días y meses se fueron formando algunas melodías y letras. Las cosas cotidianas siempre están presentes en mi inspiración y en mis canciones. Objetos, situaciones, personas... todas esas cuestiones combinadas me impulsaron a escribir nuevos temas.

-¿Por qué ese giro hacia lo acústico?

-Me encontré en la cuarentena con mi guitarra electroacústica y eso me remontó a mis inicios en la música. Así empecé a dar mis primeros pasos en el arte, mis primeros acordes y mis primeros shows. Esto me impulsó a generar, también, un material acústico, dejando de lado mi parte de banda eléctrica (que me encanta). Pero sentía la necesidad de mostrar mi lado más natural y de cantautor.

-¿Cuánto influyó el contexto pandémico en una etapa de mirar más para adentro?

-Muchísimo. La pandemia me hizo reflexionar mucho, parar la pelota y mirar qué es lo que estaba pasando a mi alrededor. Los sentimientos, las relaciones, la música, todo.

-El propio formato impone una desnudez de la canción. ¿Te obliga a pulir más la cuestión melódica?

-En general, mis canciones tienen un enfoque melódico, así surgieron naturalmente. Dejé que fluyan las melodías y, desde ese punto, comencé a trabajar en las letras. Siempre me sucede durante el proceso de composición: aparece una melodía y luego una letra.

-Las canciones hablan por un lado de las ausencias y los recuerdos, y por otro a lo nuevo que llega, a veces sin esperarlo. ¿Las sentís parte de una madurez emocional personal?

-¡Sí, totalmente! Siento que existe una madurez emocional y que la música, muchas veces, me ayuda a volcar todos esos sentimientos y pensamientos en mis canciones.

Compañías

-¿Cómo fue el proceso de grabación del EP?

-El proceso fue genial, con una total libertad y con mucha calma junto a Lucas Conforti (Deep Wave Recording House). La comodidad también fue muy importante a la hora de grabar. Para mí, era muy importante la elección del lugar para trabajarlo, algo que queda reflejado en la manera de ejecutar los instrumentos.

-¿Cómo fue rodar el video de "Conmigo" con la gente de Not Momma, en este contexto?

-El videoclip fue una mini aventura. Salir a rodar en épocas de pandemia. Teníamos todos los permisos para circular y poder hacer la filmación. Elegimos una locación fuera de la ciudad, específicamente en Constituyentes (Arroyo Aguiar) y lo hicimos aprovechando el atardecer, con un paisaje muy atractivo: vagones abandonados, una vía de tren con mucho verde. Fue una gran idea realizar en clip en ese lugar.

-Tu novia, Camila Fredes. estuvo invitada en "Otra vez". ¿Por qué elegiste cantar a dúo esa canción?

-La canción justamente surgió con ella. Un domingo de lluvia en casa, yo estaba tocando algunas canciones y, de repente, apareció una melodía que nos llamó la atención, una hermosa casualidad. Buscamos lápiz y papel y empezamos a escribir. La letra también refleja nuestra relación, las idas y vueltas, el amor.

Reconectar

-¿Cómo es para un artista tan activo tener que bajar un cambio de manera obligada?

-La verdad es que me vino muy bien frenar un poco el ritmo. Necesitaba un pequeño descanso de los escenarios. Viajar y girar son cosas que me encanta hacer, pero que también agotan mucho física y mentalmente. Estoy en "modo vacaciones", se podría decir. Pero con este nuevo EP volví a la actividad, de alguna manera.

-Tocaste en el ciclo La Seguimos en Vivo. ¿Cómo viviste la experiencia de tocar sin público?

-Fue muy loco tocar sin público. Somos una banda a la que le gusta mucho hacer participar a la gente y verlos divertirse y aplaudir. Es algo que nos llena de felicidad. En este formato streaming sabíamos que había gente del otro lado, pero es muy frío. Es más, por protocolo obviamente, no podés acercarte a tus compañeros de banda en el escenario y eso también se sintió. Pero, bueno, hay que adaptarse a la situación y respetar las reglas de juego.

-Sacaste este EP de voz y guitarra. ¿Estás pensando en un nuevo material para el formato banda?

-Está la idea de reversionar las canciones de este disco acústico al formato banda. Además, estamos preparando nuevas canciones, que queremos grabar y salir a presentar con la banda cuando se habiliten los espectáculos en vivo.