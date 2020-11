La dura crítica de Luis Juez a Máximo Kirchner: "No terminó el secundario y no puede justificar su fortuna"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado cordobés expresó su total oposición al impuesto a la riqueza.

En pleno tratamiento del proyecto que trata sobre el impuesto a la riqueza, el diputado cordobés de Juntos por el Cambio, Luis Juez, criticó el planteo de este y destrozó a sus impulsores, principalmente a Máximo Kirchner.

Entre sus dichos también mencionó el exceso de ideología y la demagogia propia del movimiento kirchnerista de los últimos años, que los llevó a obtener un apoyo inconsciente sobre las distintas leyes y medidas establecidas durante el último tiempo.

Sobre este contexto, Juez destrozó al hijo de la ex presidente "Máximo que habla de grandes fortunas, pero no puede justificar como alguien que no terminó el secundario tiene 252 millones de pesos" sostuvo el diputado, manifestando su descontento por el oportunismo de los K para seguir aprobando impuestos, incluso, en plena pandemia mundial cuando existen otras prioridades que deben ser atendidas por parte del Gobierno actual.