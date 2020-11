"Ultima oportunidad" para una mujer con tobillera electrónica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue imputada por dispararle a una mujer en junio en una estación de servicios. Le pusieron un sistema de control electrónico para que pueda estar junto a sus hijos, pero el dispositivo registró al menos 6 salidas durante octubre.

Una mujer acusada de intentar matar a otra de un disparo mientras cargaba nafta en una estación de servicio a principios de junio fue nuevamente imputada, esta vez por amenazar a una vecina mientras está en prisión domiciliaria. Además, los registros de la tobillera electrónica señalan que habría dejado su casa al menos 6 veces el mes pasado.

El fiscal de Homicidios Martín Torres atribuyó a Cintia Elizabet Vallejo (27) la autoría de los delitos de “desobediencia del mandato judicial” reiterado y “amenaza simple”, y solicitó que se le revoque la morigeración de la prisión preventiva. Sin embargo, el juez Rodolfo Mingarini resolvió en virtud del interés superior de los hijos de la imputada y le advirtió: “Esto no es un beneficio para usted, es un beneficio para sus hijos, para que estén con su madre”.

La cautelar morigerada fue dictada el 15 de junio por el juez Pablo Busaniche, luego de que se imputara a Vallejo la “tentativa de homicidio calificada por el empleo de arma de fuego” que tuvo lugar la siesta del 6 de junio en la estación de servicio ubicada en inmediaciones de Avenida Blas Parera al 6800. Allí, después de mantener una breve discusión con otra mujer, una de las cámaras de seguridad registró cómo Vallejo le disparó en el abdomen.

Promesa de muerte

La domiciliaria quedó supeditada a la disponibilidad de una pulsera o tobillera electrónica, tras lo cual la imputada volvió a su casa junto a sus 5 hijos. Desde entonces, se retiró del lugar los días 18, 27, 29 y 30 de octubre, saliendo en tres oportunidades distintas durante el último de los días.

Además, una vecina la denunció luego de que el 14 de agosto la amenazara de muerte. La mujer habría escuchado a Vallejo discutir con alguien más y cuando se asomó a la calle, la imputada le habría gritado: “Qué mirás vos negra de mierda, te voy a meter un tiro en la cabeza”.

Los nuevos delitos fueron utilizados por la fiscalía para sostener el pedido de revocación de la domiciliaria. El defensor particular Néstor Pereyra se refirió a que si bien Vallejo no debería haber salido de su casa, “esto no luce de una gravedad extrema que amerite la revocación de la morigeración”, sobre todo teniendo en cuenta que la razón por la que se le concedió el permiso continúa vigente.

La última oportunidad

En sus fundamentos, que fueron vertidos de manera oral durante la audiencia, el juez Mingarini se dirigió directamente a Cintia Vallejo. “Usted no puede salir del domicilio, ni a la vereda puede salir”, para hacerlo “tiene que pedir autorización, o se tiene que valer de otra persona”.

“Nos pone en una situación bastante incómoda, de tener que poner en la balanza su situación personal, de una mujer grande con cinco chicos que no quiere entender esta cuestión, y por otro lado aquello por lo que también tenemos que velar, que son los derechos de sus hijos”.

A pesar del incumplimiento de Vallejo, el magistrado consideró que “no veo que el riesgo procesal se vea acrecentado en esta instancia” y “en ese sentido, entiendo que se puede y voy a mantener la prisión con la morigeración que fue oportunamente dispuesta por el Dr. Busaniche, y vamos a dejar constancia de que es la última oportunidad”.

Y aclaró que “esto en orden a las reglas que tienen que ver con los derechos de sus hijos, con los derechos del niño. No precisamente en función de su propio beneficio”.