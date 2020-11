https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.11.2020 - Última actualización - 11:22

11:20

"Nos descuidamos" dijo el Presidente Fernández sobre su cena con Evo Morales sin distancia social: "Eso no está bien y no hay que hacerlo"

El presidente Alberto Fernández se refirió este miércoles a la cena que mantuvo con el ex mandatario boliviano Evo Morales en la que no se respetó la distancia social y reconoció que "eso no está bien y no hay que hacerlo".

En declaraciones a A24, el jefe de Estado reconoció el error y señaló que "un Presidente entre otras cosas es un ser humano". y agregó que a la despedida de Evo Morales "la vivimos con una alegría singular y nos descuidamos".

De esta manera, el Presidente se refirió a las críticas que recibió por haber participado de una cena en la que no se respetó la distancia social, aunque aclaró que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, contrajo coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y no en la despedida de Evo Morales.

Con información de NA