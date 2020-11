Liga Profesional postula ante Fifa el golazo de Pulga Rodríguez para el premio "Puskas"

Luis “Pulga” Rodríguez volvió a ser tapa de los principales medios deportivos por el golazo que convirtió en la victoria de Colón ante Central Córdoba de Santiago del Estero, este lunes en la ciudad de Santa Fe.

A los 36 minutos y medio del segundo tiempo, el equipo sabalero ganaba por 1-0 ante los del “ferroviario” y tras un contragolpe liderado por la figura del partido, Cristian Bernardi (autor del primer gol), el delantero tucumano no tuvo mejor idea que pegarle de “cachetada” con tres dedos y colocar la pelota por encima del arquero rival.

2-0 y algarabía sabalera. Rápidamente, la repetición del golazo se multiplicó a través de las redes sociales y “Pulga Rodríguez” se convirtió en tendencia. Los programas deportivos de TV se cansaron de pasar la secuencia, desde distintos ángulos. Como cuando pateó el penal en Brasil, con un inusual salto, el tucumano demostró una vez más la calidad de su pie.

Ante semejante definición, la Liga Profesional de Fútbol interpeló a la FIFA para que considere la postulación de este gol para el premio al gol del año. A través de la cuenta en inglés de la LPF, se publicó: “Hola FIFA, Luis "Pulga" Rodríguez marcó este impresionante gol y pensamos que debería competir por los Puskas”

Hi, @FIFAcom! Luis Miguel "Pulga" Rodríguez scored this stunning goal 🤯 and we think he should run for the Puskas #Award 🏆 #TheBest | @ColonOficial @LigaAFA #ThisIsPassion, live it with us pic.twitter.com/Qls8aF4cG7