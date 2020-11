https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rugby Al capitán de los All Blacks no le interesa lo que piensan la prensa y los hinchas

El capitán del seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, Sam Cane, reaccionó este miércoles ante las criticas por la caída del equipo ante Argentina por el Tres Naciones el pasado sábado y dijo que no le importa "lo que digan los expertos y los hinchas".



"Si se cuestiona mi liderazgo en público, las opiniones de la gente que realmente me importan son mis compañeros y mis entrenadores, con los que trabajo todos los días, la de expertos e hinchas no me importan" señaló Cane.



El jugador de 29 años le dijo a Sky Sports The Breakdown que las únicas opiniones que le importan son las del grupo y tampoco le interesa que digan que el entrenador Ian Foster debe irse tras la caída ante Los Pumas, considerada como la peor derrota de la historia de los All Blacks.



"Tengo mucha confianza en que estamos en el camino correcto. Entendemos que estar en este papel conlleva mucha presión y mucho escrutinio del público" dijo Cane, tercera línea.



No obstante, el forward neozelandés reconoce el increíble apoyo que los All Blacks reciben de sus hinchas pese a que hay algunos que son "brutales".



"Creo que tenemos fans increíbles, pero hay algunos brutales. Ante ellos sólo tienes que recordarte a ti mismo que puede que les guste creer que saben mucho de rugby, pero en realidad no es así', dijo.



Las derrotas consecutivas y sólo dos victorias en cinco partidos han llevado a una gran frustración interna en los All Blacks y en un país en donde el rugby es el principal deporte.



"Para nosotros como equipo, ciertamente no ayuda si pasamos nuestro tiempo en línea leyendo comentarios odiosos e irrespetuosos" culminó Cane, que aguarda como todo sus compañeros el juego ante Argentina del 28 de de noviembre en su última actuación en el Tres Naciones.

