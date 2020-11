https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.11.2020

16:49

El Banco Central vendió u$s 30 millones El dólar blue subió a $ 164 y las cotizaciones bursátiles se negociaron en alza

El dólar blue subió este miércoles un peso, a $164, y las cotizaciones bursátiles como el Contado con Liquidación superaron los $150, en una jornada en la que el Banco Central volvió a vender divisas por unos u$s 30 millones, según fuentes del mercado.

Si bien el mercado cambiario muestra cierta calma y algún punto de equilibrio, la autoridad monetaria continuó con la sangría de divisas por segundo día consecutivo.

En el mercado mayorista, la divisa norteamericana avanzó once centavos y se mantuvo firme por encima de los $80, al cotizar a $80,15, en otro día con reducido volumen de operaciones de u$s 164,2 millones.

Según fuentes privadas, la autoridad monetaria habría registrado una pérdida de reservas de u$s 30 millones por su intervención en el mercado, que se suman a los u$s 44 millones desembolsados el día anterior. En otra jornada de bajo volumen de negocios, la autoridad monetaria tuvo que asistir la demanda que no tuvo cobertura del lado de la oferta genuina.

El billete paralelo había retrocedido $10 el lunes, con lo que descontó parte de los $23 de avance registrado en las tres jornadas consecutivas anteriores, mientras que el martes recuperó otro peso. Con el valor actual, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se mantiene por encima del 100%.

En el circuito minorista, el dólar operó con leve tendencia a la baja y cotizó en promedio -según el relevamiento del Banco Central- a $79,38 comprador y $85,57 vendedor. Con el agregado del impuesto PAIS y del gravamen del 35% que se puede deducir de Ganancias o Bienes Personales, el billete operó al cierre a $141,19, cinco centavos menos que la jornada pasada.

En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el Contado con Liquidación (CCL) cotizó con leve tendencia alcista y superó los $150 para cerrar a $150,45, con un crecimiento del 1,5%. En tanto, el dólar MEP o Bolsa, también escaló posiciones y se negoció a $146,42, registrando un incremento del 1,65%.