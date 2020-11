https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.11.2020 - Última actualización - 17:37

17:36

La intención es potenciar el desarrollo productivo de la ciudad del Departamento San Martín. Lo realizan un concejal justicialista y una exfuncionaria.

Iniciativa del espacio Justicialista Sin Secretaría de Producción, en Sastre salen a relevar comercios e industrias La intención es potenciar el desarrollo productivo de la ciudad del Departamento San Martín. Lo realizan un concejal justicialista y una exfuncionaria. La intención es potenciar el desarrollo productivo de la ciudad del Departamento San Martín. Lo realizan un concejal justicialista y una exfuncionaria.

La iniciativa nació del espacio Justicialista. El edil de bloque, Sergio Balbi, junto a Silvia Miglioratti, comenzaron a relevar el universo sectorial y armar una base de datos. El segundo paso será gestionar y bajar programas provinciales y nacionales que beneficien la economía de cada rubro.

Con el objetivo de conocer el universo real productivo y comercial de la ciudad, el concejal del Justicialismo, Sergio Balbi, acompañado por la ex directora local de la OMIC, Silvia Miglioratti, iniciaron una recorrida días pasados por la ciudad para confeccionar una base de datos sectorial y, así, poner en marcha gestiones de programas provinciales y nacionales destinados a los diversos sectores económicos de la cabecera departamental.

“Hace 5 años que no hay una Secretaría de Producción en la Municipalidad, y eso tiene un fuerte impacto negativo en el desarrollo económico. Además, hay que ofrecerle a los jóvenes que se van a estudiar alguna oportunidad laboral para que vuelvan. Y eso no lo estamos haciendo”, sostuvo el presidente de la Sala, Raúl Cragnolino.

Fue el último fin de semana cuando Balbi y Miglioratti comenzaron a recorrer la ciudad para iniciar un relevamiento comercial e industrial con el objetivo de bajar programas de fomento para la ciudad.

“Encontramos que en Sastre desde he cinco años no existe una Secretaría de Producción que impacta en el desarrollo productivo de la localidad. Tenemos que trabajar en reforzar esa debilidad para que exista trabajo de calidad y nuestros jóvenes no abandonen la ciudad cuando se van a estudiar. Hay que ofrecerles oportunidades laborales a estudiantes formados para que regresen”, indicó el edil.

Y quien acompañó al presidente del Concejo en la recorrida fue Silvia Miglioratti. La colaboradora del justicialista y experta en la materia por su paso durante años como directora de Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) dio detalles de los programa existentes que favorecerían a comercios e industrias.

“Estuvimos haciendo capacitaciones específicas durante algunos meses para saber y acompañar a los sectores respecto a los proyectos que puedan presentar a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Se puede hacer un desarrollo de productos regionales. Más allá de no estar dentro de una zona turística, en la región hay quienes están en condiciones de adherirse al Programa Santa Fe Plus. A nivel clubes hay planes que bajan colaboraciones económicas. Estamos trabajamos para armar esta base de datos para ver a quienes podemos dirigir los programas y que sean acordes a su actividad”, deslizó.

Por su parte, Balbi consideró que es función gubernamental el mantenimiento de todo el ejido urbano pero, al mismo tiempo, de tareas para potenciar las diferentes economías locales. “El Estado debe estar no sólo para ocuparse las calles, tener una ciudad limpia y los cordones pintados. Es su responsabilidad fortalecer el desarrollo productivo y comercial de la localidad”, sentenció.

En tanto, Miglioratti adelantó que una vez finalizada la recorrida -aún restan varios sectores por relevar- y ya con la base de datos confeccionada, desde el espacio pondrán en marcha una segunda fase que constará de brindar asesoramiento y colaboración “para armar las carpetas y ser el nexo con autoridades provinciales para iniciar los trámites necesarios para que los interesados logren acceder a determinados beneficios”.

Para cerrar, el concejal del peronismo sastrense detalló que la recorrida incluirá una cosecha de datos sectoriales para confeccionar una planilla y, luego detectar programas nacionales y provinciales que beneficien las economías de la ciudad.

“La idea es armar una base de datos completa de Sastre con el universo real y existente productivo y comercial porque, al conocerlo, lo podemos trasformar. Si lo desconocemos no podemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. La idea, luego, es buscar qué programas se pueden implementar en los diferentes sectores de la localidad”, destacó Balbi.