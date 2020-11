Una periodista se salvó de milagro cuando se derrumbó un puente en medio de una transmisión

Hace algunos días, un puente se derrumbó en el condado de Alexander, Carolina del Norte, Estados Unidos. La situación provocó un fuerte impacto, pero no solo por la caída, sino porque en el momento del desplome, una periodista se encontraba transmitiendo desde allí y se salvó de milagro.

Durante el noticiero, la periodista Amber Roberts, corresponsal local de la cadena Fox, mostraba a los espectadores las inundaciones cerca del Puente Hiddenite y el impacto que generaba en todo el condado el avance del agua.

Para dar a conocer las imágenes de la crecida del agua, Roberts se arrodilló y desde el suelo, informó: "Este puente se está hundiendo, literalmente. Miren al suelo y podrán ver que se derrumba".

Tal como relataba en ese instante, una parte del puente repentinamente se derrumbó y cayó al agua, al lado de donde se encontraba la periodista, quien gritó asustada sin dar crédito de lo que sucedía y salió corriendo.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB