Mirá como reaccionó una mujer al encontrar su lista de objetivos que hizo para el 2020

Se presentó una mujer de Estados Unidos en un video viral de TikTok. Ella explicó a cámara que encontró la lista de objetivos para el 2020 que había hecho en diciembre de 2019. Con carcajadas de por medio, reveló que no cumplió ninguno: la pandemia influyó.

La comediante Robyn Schall, de Nueva York, subió el clip a la plataforma el 13 de noviembre. "La lista de objetivos del 2020 se está burlando de mí", escribió en la publicación.

When your 2020 goal list is trolling you!! #goals #humor #breakdown pic.twitter.com/eZ55zozpXK