Línea directa

Una respuesta a la "globalidad"

MIRTA LIDIA SATTLER

"En su carta publicada el 10 del corriente, la señora Rearte dice que estoy desorientada... Con pocas palabras respondo a la 'globalidad' de esta conducta reiterativa, de alguien que debería estar más allá de estas cuestiones. No es mi menester el de desentrañar el mensaje del evangelio. Fui bautizada y no soy practicante. Si usted quiere entender, entienda profesora. Desde mis limitaciones estoy dando otro mensaje. El que desee entender, que entienda. Me referí a la meritocracia en apretada síntesis... Con respecto a mirar hacia adentro: me referí a no recibir a las madres de los exiliados en Cuba en 2013, a la negación en primera instancia de los abusos en Chile, a los silencios y/o trato sesgado para con unos y con otros... El título de esa reflexión breve era otro, los editores lo eligieron...".

Pensar en lo importante

RAMÓN

"¿Les parece que en este momento de pandemia, de necesidades múltiples porque hay gente que está pagando alquiler de negocios que no trabajan, de inseguridad, es momento apropiado para que el gobierno se dedique a pensar en el aborto legal y gratuito? ¡Por favor! ¡¡Tienen hasta los preservativos gratis!! ¡¡Déjense de jorobarrr!!".

El deterioro de los taludes de la Costanera Oeste

ROBERTO T. DEMARCHI

"Los taludes de la Costanera Oeste llevan más de 15 años de construidos. Fue una obra necesaria y bella. Sin embargo, se la tiene totalmente descuidada. En el talud superior, a la altura de Ruperto Godoy, hay un hueco producido por los vándalos, que extraen los poliedros de cemento, para hacer los cuadros de los partidos en la arena. Este deterioro, que también se repite en otras zonas, está vigente porque no se ha terminado de rellenar con arena una buena parte del talud. En el talud inferior están creciendo aromitos, en el interior de los poliedros. En la medida en que no se los extraigan, van a romper esa cobertura. La Municipalidad debe evitar el deterioro y completar la tarea de relleno con arena (trabajo mínimo y sin costos), para que el daño no se potencie".

Incorregibles

IVONNE SCOTTA

"Ante las últimas novedades conocidas en el país, sobre las resoluciones de la Corte Suprema Nacional, aclaro que no soy constitucionalista; pero de la lectura de los considerandos del fallo emitido, por el tema de los jueces desplazados por el Senado, me permito analizar someramente el dictamen. Dicho dictamen, si bien dispone continuar en sus cargos a los jueces, pero hasta que se llame a concurso y allí resolver definitivamente. También analiza la intervención del Consejo de la Magistratura y declara la inconstitucionalidad de lo actuado en el tema. Pero no encontré explicación de por qué la diferencia con otros dos fallos por temas similares. Pero tal vez, para quedar bien con Dios y con el diablo, prohíben en adelante los traslados. Tomo con muchas reservas lo de los concursos. En estos días se conoció la noticia de un hecho consumado. Se llamó a concurso para integrantes de la Cámara Electoral de la Nación. Se presentó la actual secretaria de muchos años, experiencia y por supuesto méritos y obtuvo 170 puntos. Mis dudas provienen de los ejemplos. El presidente nombró al tercero de la lista, con 115 puntos. Si esa es la seguridad de los concursos, todo huele a amiguismo e impunidad. Recordemos lo que decía Borges: no son ni buenos ni malos; son incorregibles".