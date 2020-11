https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.11.2020

8:36

Alberto Serruya es uno de los distinguidos en el certamen que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación en homenaje a María Remedios del Valle. Se presentaron al concurso 619 obras de veintidós provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LITERATURA Un santafesino premiado en concurso nacional de poesía Alberto Serruya es uno de los distinguidos en el certamen que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación en homenaje a María Remedios del Valle. Se presentaron al concurso 619 obras de veintidós provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alberto Serruya es uno de los distinguidos en el certamen que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación en homenaje a María Remedios del Valle. Se presentaron al concurso 619 obras de veintidós provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Itinerario de un destino” es el título de la obra del santafesino Alberto Serruya que quedó entre las catorce ganadoras del Concurso Nacional de Poesía en Homenaje a María Remedios del Valle, que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales. Al cual se presentaron, en total, 619 obras provenientes de veintidós provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El certamen se realizó como parte de los concursos nacionales abiertos organizados por el mencionado ministerio con el objetivo de revalorizar la figura de María Remedios del Valle y la cultura afro en Argentina. “Mujer, afro, enfermera de campaña es símbolo de valentía y patriotismo. El reconocimiento de su figura, nos permite recuperar del silenciamiento más cruel y sistemático a las mujeres protagonistas de nuestra historia y a la cultura afro como parte constitutiva de nuestra Patria”, fue uno de los fundamentos.

✒️ Conocé a los ganadores y ganadoras del Concurso Nacional de Poesía “María Remedios del Valle". De 619 obras... Publicado por Ministerio de Cultura de la Nación en Lunes, 16 de noviembre de 2020

“Busco que me lean”

Conocido sobre todo por su trabajo en el ámbito teatral santafesino (como dramaturgo y director), Serruya contó a El Litoral detalles de la obra premiada y sus sensaciones ante la premiación. “Es una gran alegría. Se suele decir que los premios visibilizan a un autor o a una obra, lo que me parece no es más que una variante de la vanidad o el narcisismo. Personalmente busco que me lean; si es posible con el respeto y el tiempo que lleva el ejercicio de la lectura, por eso cuando un jurado se detiene en algo que uno ha escrito, lo evalúa de verdad y, después, lo considera, creo que el círculo se completa. Eso es, en definitiva, lo que me interesa. Si además de todo a uno lo premian, mejor”, afirmó.

Alberto pasó por la Facultad de Letras y tiene -según señaló- muchos ensayos leídos. “De todo ese universo que constituyen la Crítica y la Teoría Literaria, me gusta citar dos referencias que me parecen imprescindibles: una es de Beatriz Sarlo y sostiene que todo escritor es su sintaxis. La otra, de David Viñas quien se preguntaba: ‘¿Qué es la literatura? o ¿qué pretende ser?’, para responderse, una especie de lapsus. Dice lo que los demás callan, lo que nadie dice.Escribo desde esos presupuestos; no estoy seguro de poder plasmarlos siempre”, aseguró.

“Las bases y condiciones del concurso tenían una singularidad y una imposición, las producciones debían estar referidas exclusivamente a la figura, altamente disruptiva, de quien fuera llamada ‘La Madre de la Patria’, María Remedios del Valle. En realidad yo conocía muy poco, casi nada, de esta figura; menos de lo que podría haber leído en el Billiken de mi niñez, personajes así no aparecían en la revista de la Editorial Atlántida, por lo que investigué un poco, leí algo y, finalmente, como diría Andrés Rivera en ocasión de la publicación de su novela ‘El Farmer’, concluí escribiendo lo mismo que pensaba antes de saber lo que leí”.

Convicción y coraje

Para desarrollar “Itinerario de un destino”, Serruya eligió un aspecto de la figura de María Remedios del Valle: la singularidad de su destino. “Vuelvo a Rivera, pero ahora al de ‘La Revolución es un sueño eterno’. Allí hay una frase que me rondó en los primeros momentos de la escritura, primero como concepto o tema y después como expresión: ‘El destino es una casualidad que se organiza’. Que una afrodescendiente nacida a mediados del Siglo XVIII, parda, de acuerdo con el sistema de castas vigente en la época, lo que constituía una desigualdad étnica que se sumaba a la que se le atribuía por ser mujer, haya llevado adelante una vida signada por la convicción y el coraje, son atributos que estaban esperando que se los escribiera, por decir lo menos que puede hacerse”, remarcó.

Valoración

El jurado estuvo conformado por el director nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Álvarez Nazareno; las representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y activistas antirracistas, Francilene Martins y Patricia Daniela Victoria Gomes; la poeta, ensayista e investigadora del CONICET, Florencia Abatte; y el poeta cubano e investigador de la música popular, José Antonio Más Morales.

Las obras fueron seleccionadas y premiadas porque manifiestan: coherencia temática; enfoque histórico actualizado, acorde con los reclamos feministas, antirracistas y de justicia social vigentes; habilidad en el uso de los recursos estilísticos; rigor en la utilización de las formas estróficas, y de la cadencia, o musicalidad interna, en el caso del verso libre y oficio, imaginería o ingenio para resaltar y recrear la figura homenajeada.

Otros premiados de la provincia

Si bien la obra de Serruya fue la única seleccionada de Santa Fe capital, también figuran en la lista de ganadores y menciones especiales “No nació niña”, de Natacha Antonela Giusto Laureano, de Granadero Baigorria y “Remedios sí, colonia no”, de Candela Dolores Moreno Cucco, de Rosario.