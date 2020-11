https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar”

La OMS y UNICEF volvieron a apoyar la apertura de escuelas durante la pandemia

Tanto la OMS como UNICEF expresaron que el cierre de escuelas no es efectivo y que los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó nuevamente este jueves la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus y consideró que pueden evitarse los confinamientos si se aumentan las medidas de protección. "Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos", afirmó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltando que "los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo". Estas declaraciones se dieron en el contexto del anuncio de que la ciudad de Nueva York volverá a cerrar sus colegios ante el avance de la enfermedad de COVID-19. Por otro lado, UNICEF, en un informe publicado el pasado miércoles, aseguró que "las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad" y que "los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar", por lo que "los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas".