https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.11.2020 - Última actualización - 11:54

10:25

Se diseñó un protocolo para diferenciar las puertas de ingreso, por el hall central, y egreso por el ala sur, de personas al edificio.

Con estrictos protocolos Reabre la terminal de ómnibus: así será la nueva organización Se diseñó un protocolo para diferenciar las puertas de ingreso, por el hall central, y egreso por el ala sur, de personas al edificio. Se diseñó un protocolo para diferenciar las puertas de ingreso, por el hall central, y egreso por el ala sur, de personas al edificio.

Luego de la habilitación por parte del gobierno nacional y en sintonía del provincial, se ultiman detalles para la reapertura de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe "Manuel Belgrano". La estación estuvo cerrada por la cuarentena y la suspensión de viajes interurbanos y de larga distancia en todo el país.

Para este reinicio de actividades, se diseñó un protocolo para diferenciar las puertas de ingreso, por el hall central, y egreso por el ala sur, de personas al edificio.

Así también se organizarán las dársenas de modo que los ascensos de pasajeros se concreten entre las plataformas 1 y 17, mientras que los descensos se hagan entre la 18 y la 28.

Foto: Gentileza

Interior



En el interior del inmueble se respetarán todas las medidas de higiene y seguridad: instalación de tótems sanitizantes con solución indicada por el Ministerio de Salud, limpieza exhaustiva permanente, control de temperatura en el ingreso al predio, instalación de vinilos de separación en las filas de boleterías y comercios, y habilitación de una sala exclusiva de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19.



Una posta informativa del Cobem se ubicará dentro del inmueble para recabar información y prestar asistencia en caso de que sea necesario. Se dispondrá, también, de un espacio en planta baja para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con vista directa a las plataformas, a fin de mejorar la capacidad de control sobre los coches.



Por otra parte, la guardia privada concretará un seguimiento en las dársenas para evitar la aglomeración de personas y promover el distanciamiento. Igualmente, se colocará información en todo el predio sobre prevención del Covid, mediante cartelería informativa y medios audiovisuales.

Usuarios

Para el caso de los usuarios, el ingreso a la Estación será con tapabocas obligatorio y aplicación de sanitizante. Se les recomienda, como en todos los casos, mantener la distancia de 2 metros con el resto de los pasajeros e ingresar a la Terminal con un plazo no superior a los 15 minutos previos a la partida de su micro, y sin acompañantes ya que no se permitirá la permanencia a quienes no cuenten con pasaje adquirido.

Empresas

Las empresas de transporte, en tanto, una vez que soliciten a la provincia la reanudación del servicio, deberán informar a la administración de la Terminal por nota o correo electrónico y con 48 horas de anticipación, sus horarios y destinos. Además, tendrán que presentar una declaración jurada en la que conste el cumplimiento de los protocolos. Del mismo modo, se les solicitará que tengan la nómina de los pasajeros con información personal en disponibilidad inmediata, en caso de ser requerida por cualquier organismo público.

Comercios

Respecto del funcionamiento de los negocios ubicados en el interior de la estación, los horarios serán los mismos que regulan al comercio minorista de la capital provincial. Para el caso de las boleterías que expenden pasajes, la apertura estará sujeta a la decisión de cada empresa. En ambos casos, se deberá cumplir con la normativa municipal, provincial y nacional para funcionar de acuerdo a las habilitaciones otorgadas.

Foto: Gentileza

Declaraciones



El subsecretario de Movilidad y Transporte municipal, Lucas Crivelli, reafirmó que los protocolos se determinaron “en función de los decretos provinciales y las resoluciones nacionales que autorizan la media y larga distancia en todo el país y se adecuaron a la Estación Terminal, en consonancia con la normativa dictada por el Gobierno de la provincia y la CNRT para empezar con la recepción y el traslado de pasajeros, a partir de los servicios que se comiencen a brindar”.



Según explicó, “el protocolo determina condiciones por parte de las terminales, para adecuarlas en cuanto a la infraestructura, y otra correspondiente a las normas de higiene y sanitización que deben llevar adelante”.





Sobre las empresas que brindan el servicio de transporte, Crivelli mencionó que existe “una normativa específica, de acuerdo al tipo de unidad, sobre la cantidad máxima de asientos a ocupar, como así también la aireación y sanitización de los vehículos.



El subsecretario agregó que para el desplazamiento de personas, “los decretos nacional y provincial apuntan al personal esencial, como así también a quienes hayan tramitado los permisos de circulación online nacional, para viajes interprovinciales, y provincial para quienes se desplacen dentro del territorio santafesino”. Además añadió que les corresponde a las empresas llevar adelante el registro de los pasajeros, con sus datos personales, temperatura al momento del ascenso, detalles sobre el origen y el destino, y constatación del permiso habilitante para circular. No obstante, dejó en claro que en la Terminal “se harán las mediciones de temperatura correspondientes a través del Cobem y los organismos municipales, a la hora del ingreso”.