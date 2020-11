https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Iniciativa de Unicef y Jóvenes por el Clima

La crisis ambiental en el foco del Día Mundial de Niños y Niñas

Una invitación a visibilizar reclamos a través de posteos en las redes, juegos virtuales para detectar fakenews y un mensaje urgente: "si no militamos, la crisis climática se come nuestro futuro". La ley de humedales como demanda fundamental.

Septiembre de 2019 (pre-pandemia). Bicicleteada y movilización en Santa Fe por el cambio climático. Crédito: Archivo El Litoral/Pablo Aguirre

Por Nancy Balza SEGUIR Unicef y el movimiento Jóvenes por el Clima se unieron para lanzar la campaña #UnaSolaGeneración, que advierte sobre la crisis climática que pone en jaque el presente y el futuro de chicos, chicas y adolescentes. La actividad coincide con el Día Mundial de los Niños y las Niñas, que se celebra este viernes. La campaña, que promueve las acciones y participación de los y las jóvenes, incluye posteos en redes sociales e intervenciones en la vía pública que advierten sobre varias de las situaciones causadas por el cambio climático, como el incremento de incendios desatados por la destrucción de ecosistemas o la incidencia de la crisis climática en la propagación de enfermedades. Además, impulsa la necesidad de contar con una Ley de Humedales como uno de los principales reclamos. La fecha El Día Mundial de los Niños y las Niñas se celebra todos los años el 20 de noviembre y coincide con el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. "Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo, es un día para alertar sobre la infancia y la adolescencia más vulnerable", advierte Unicef. Este año el eje está puesto en el cambio climático y sus efectos. "El cambio climático impacta sobre la salud de la población en todo el mundo, especialmente en la primera infancia: el 90% de las enfermedades relacionadas a esta problemática afecta a niños y niñas menores de 5 años", fundamenta la presentación. "En Argentina -agrega-, los cambios que ya se observan en el clima y, sobre todo, los escenarios proyectados para las próximas décadas muestran un impacto potencial significativo que afectará desde la salud hasta la economía. Muchas de estas repercusiones impactarán en la niñez y adolescencia, especialmente en las poblaciones más vulnerables". "Los chicos y las chicas nos alertan sobre la crisis climática y nos convocan para promover acciones que son urgentes, para construir un futuro mejor y más sustentable. Las personas adultas tenemos que apoyarlos, unirnos a ellos en una sola generación. De no tomar medidas ya, el cambio climático profundizará las desigualdades y causará daños a las futuras generaciones", afirma la Representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana. Visibles Los Jóvenes por el Clima y UNICEF difundirán a través de las redes sociales un manifiesto que resalta el derecho de los y las jóvenes a expresar sus preocupaciones para que la acción por el clima sea una prioridad en la agenda política y llamarán a actuar a toda la sociedad, sin distinción de edades, como una #UnaSolaGeneración. "Tenemos derecho a tener un futuro, tenemos derecho a reclamar que las acciones por el clima sean una prioridad para los que toman las decisiones, si no reclamamos, si no militamos la protección ambiental, la crisis climática se come nuestro futuro", señala el manifiesto. La campaña también apoya la participación y movilización de los y las jóvenes para advertir sobre la necesidad de sancionar una ley para la conservación, restauración y protección de los humedales. "Defendamos nuestros derechos, si no hacemos nada no vamos a tener qué defender. Si actuamos hoy, hay futuro". "Los humedales son ecosistemas que ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías y las lluvias fuertes. Representan casi un 25% del territorio nacional y son reguladores hídricos, de carbono y soportes de biodiversidad. A pesar de eso, se ven amenazados por los efectos de la ganadería, minería y proyectos inmobiliarios", explica Nicole Becker, co-fundadora de Jóvenes por el Clima Argentina. Animación En el marco de esta jornada fueron seleccionados algunos derechos, reflejados en textos breves e ilustrados, y se realizó una versión animada de la Convención. Ésta se titula "Tenemos Derechos", y está diseñada especialmente para los más pequeños. Las cápsulas se realizaron en alianza con Pakapaka y se difunden a través de su pantalla y las redes sociales. Acciones Como parte de la campaña, #UnaSolaGeneración visibilizará el perfil de 17 jóvenes ambientalistas de la región, entre ellos la activista argentina Nicole Becker. Este viernes se podrán ver los mensajes de la iniciativa en 20 medianeras de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de darle visibilidad a los reclamos. El proyecto Verdadero/Falso, un juego desarrollado junto a Red/Acción, Google y Socio Público para empoderar a los y las chicas a detectar la desinformación, también se suma a la semana del Día Mundial de los Niños y las Niñas a través de una edición sobre medio ambiente, cambio climático y la pandemia por Covid-19. A partir de esta semana, además, Unicef convoca a participar de una encuesta en U-Report y dar cuenta de sus percepciones sobre el cambio climático, la Ley de Humedales y las respuestas que los gobiernos y la sociedad deben dar para mitigar la crisis climática. Rap y Trap Infancia en Deuda -con el apoyo de UNICEF- convocó a raperos y raperas a producir mensajes en el marco del Día Mundial de los Niños. Figuras del hip hop y el trap como Miss Bolivia, Agus Padilla, Malajunta, Emanero, Dozer, Under Mc se sumaron a esta iniciativa, que cuenta con la participación especial de la rapera, cantante y compositora brasileña, Tink.

