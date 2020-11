Hay entusiasmo porque la pelota ruede

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como ya es conocido, la Liga Regional Paivense se encuentra en la organización de un torneo, a realizarse en enero de 2021. Mientras, a la espera de las autorizaciones y habilitaciones correspondientes, los clubes se preparan. Hoy consultamos a dos clubes que ya dieron su aprobación para la participación.

José Salas, coordinador deportivo de fútbol de Polideportivo Llambi Campbell, fue uno de los dirigentes consultados en esta ocasión.

-A paso firme se programa el torneo para enero 2021.

-Correcto, la verdad es que pasamos un año muy complicado con el virus, sin poder entrenar. A pesar de mucho esfuerzo, finalmente se nos cayó el torneo 2020. Por lo que ahora estamos con muchas expectativas, de parte del club, ya sea deportistas, dirigentes de las otras instituciones, como para arrancar el 2021, con un torneo en una fecha atípica, pero que hay que aprovecharla. Ya hay nueve clubes que confirmaron y un par más que están por confirmar. La Liga Paivense tiene un sistema que beneficia a los clubes que participan, dado que organiza los traslados de los clubes. Por esto, también es una oportunidad para los clubes de la zona, para que puedan sumarse y aprovechar el beneficio que brinda la Liga.

-¿Cómo los afectó socialmente la paralización de actividades?

-El club tiene actividades varias. Jockey femenino, básquet para los más chicos, el fútbol en todas las categorías, incluso el femenino, que, a partir del 2020 comenzaba a ser oficial, además del natatorio. Nos pegó duro, porque mínimamente la estructura la quisimos mantener. Entonces se siguió erogando dinero, para los profes, para los empleados, pero sin poder generar ingresos.

-¿Ya se encuentran entrenando todas las categorías de fútbol?

-Sí, el femenino ya había empezado apenas AFA habilitó los entrenamientos. El resto de las categorías ya se sumó, con la discontinuidad que los protocolos te imponen. La idea es seguir incrementando los entrenamientos, para poder tener 2 días de inferiores y 3 días de la primera, ya pensando en diciembre.

-¿De qué manera se realizó la contención de los chicos?

-La verdad es que fue muy duro. Al principio por grupos reducidos, nos conectábamos por zoom, tratando de conversar y acompañar a los chicos. Pero lamentablemente la imposibilidad de entrenar nos hizo fallar obligadamente en nuestro rol social. Hoy con la vuelta a los entrenamientos, te das cuenta la necesidad que había. Porque apenas se volvió, todos los chicos se arrimaron al club. Es un rol que no solamente el "Poli" debe cumplir, sino todos los clubes en general.

-¿Cómo vivenció el club la constante preocupación que tuvo la dirigencia de la Liga por mantener las reuniones (por zoom) e intentar realizar el torneo 2020?

-El "Poli" siempre apoyó la idea de realizar un torneo. Si bien tenía un costo, yo creo que con un poquito de esfuerzo se podía llevar adelante. Fuimos la minoría y lamentablemente no se puedo hacer. Pero desde el club y desde la comisión de fútbol las ganas estaban. Los deportistas siempre estuvieron con la expectativa de poder hacerlo, que existió hasta 1 mes atrás.

Otro de los consultados fue Mario Batuecas, tesorero de Estrella de Talleres de Laguna Paiva. También se refirió a la expectativa del próximo torneo que se viene para el verano 2021.

"Nos preparamos con muchas ansias y muchas ganas. Las mismas que teníamos allá por febrero o marzo, antes que suceda esta pandemia. Teníamos la expectativa, en primera instancia de formar equipos con personas que sientan la camiseta del club. Ahora ya transitando mediados de noviembre, volvimos a hacer la convocatoria, manteniendo esa cantidad de niños y jóvenes que se sumaron a este retorno de los entrenamientos, lógicamente con el incentivo de tener a la vuelta de la esquina la posibilidad de jugar un torneo, que en definitiva es lo que atrae a los chicos. Todavía estamos haciendo la difusión de los días y horarios de entrenamientos, respetando por supuesto los protocolos correspondientes", indicó el dirigente.

-¿Todas las categorías se encuentran ya entrenando?

-Afortunadamente, hemos diseñado un cronograma de acuerdo con lo pautado con los directores técnicos de cada división. Nos hemos puesto de acuerdo, para que todas las categorías comiencen con sus entrenamientos. Acá hay un hecho no menor a tener en cuenta y es que los chicos todavía no concurren a la escuela, con lo cual es más amplio el espectro horario que podemos manejar, que nos permite empezar un poquito más temprano y culminar un rato más tarde también. También acompañados con una temperatura que está siendo agradable y nos permite entrenar en Senior por la noche. Así permitir que todas las categorías de Estrella de Talleres, vuelvan a los entrenamientos.

-¿Cómo se contuvo a los más chicos en este tiempo sin actividad?

-En primera instancia allá por el mes de marzo, el vínculo se sostenía a través de los directores técnicos y algunos dirigentes de la subcomisión de fútbol. Los entrenamientos se los enviábamos a los entrenadores, por redes sociales. Luego hubo un decaimiento, propio del tiempo que fue transcurriendo. Después se había generado una expectativa allá por el mes de septiembre, cuando se preparaba una posible vuelta a las actividades en este 2020. Finalmente, no se pudo concretar y fue una desilusión para los pibes. Pero con el retorno a las prácticas y pensando en una vuelta para principios del 2021, las ilusiones se renuevan. Y esta contención tiene que ver tanto en la labor de la subcomisión de fútbol y la comisión directiva, no han cesado en los trabajos. Fundamentalmente sostenido por 2 aspectos. El primero, nunca se perdió la realización de beneficios, que por un lado vienen bien pata mantener los gastos que tiene una institución y también para mantener el contacto con socios, padres, con parte de la familia del club. Como así también estos ingresos que se generaron durante la pandemia fueron invertidos casi en su totalidad en reformas edilicias del predio de fútbol. Se construyeron aproximadamente 100 metros del tapial oeste del predio, que hacía más de 20 años que no se hacía. También se hizo un vestuario para árbitros y el mantenimiento general del predio.

A buen entendedor...

Javier Marrazo, el presidente de Almafuerte de Helvecia, planteó en su forma de entender la situación que el riesgo de Covid era tan probable como una fractura, cosa que nadie la quiere vivir, pero que el riesgo existe. Por eso consultamos a ambos dirigentes por su opinión. Para José Salas, "el riesgo de contagio está, pero manejamos todas las medidas preventivas para que no ocurra. En la idea de jugar un torneo en el 2020, teníamos ese planteo: si aparecían varios casos, seguramente significaba paralizar las actividades. Pero cuando uno hace una actividad física, está el riesgo de una lesión. Y también es cierto que las enfermedades psicológicas son un problema. Y que un chico esté encerrado todo el día en su casa sin poder practicar, también es un riesgo para su salud. Por lo que intentamos llevar a cabo algo, que también es saludable para ellos".

La opinión de Mario Batuecas fue: "Creemos que es una comparación es muy acertada. Así como también hemos escuchado a muchas personas ligadas al ámbito de la salud de que hoy en día vamos a tener que convivir con este virus y que además a partir de la existencia de una vacuna vamos a tener los anticuerpos necesarios para prevenir, pero que será una enfermedad que, de ahora en más, va a circular entre nosotros. Está en nosotros evitar que esta enfermedad nos contagie o contagie en este caso al grupo de personas involucradas en el fútbol. Así que, cumpliendo los protocolos necesarios, vamos a evitar que los casos no sigan incrementándose".