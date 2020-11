https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El goleador histórico tatengue La confesión del "Turco" Alí: "Unión es un amor que me dio la vida"

El ex delantero, entrenador y goleador histórico de Unión, Fernando Alí, hizo declaraciones al colega Sebastián Antonino de radio República de Morteros, en las que señaló que "me siento feliz y orgulloso por ser el máximo goleador y el segundo que más veces se puso la camiseta de Unión. Y además, estoy contento y feliz por los resultados que se dieron últimamente y sobre todo por la clasificación en la Copa".

Además, el Turco también dijo:

* "Estoy contento por el rendimiento del Cuqui Márquez, yo lo tuve, lo conozco y lo hice jugar. Estoy contento de que haya vuelto y los goles que está haciendo".

* "Al partido con Emelec lo miré solo en casa y a los 10 minutos llamé a un amigo y le dije que si no ganamos este partido estamos mal. Pudo haber sido goleada, pero ganamos bien".

"La etapa de DT no se cierra, tengo siempre la vuelta latente a dirigir".

* "Son distintas etapas de la vida. Como DT disfruté y fui campeón de la Libertadores y esto que estoy haciendo, como concejal en Santo Tomé, lo tomo como un compromiso que asumí con la gente que me votó. Pero la más linda es la etapa como jugador".

* "Ni cuenta pendiente fue, en dos o tres años muy buenos míos, no haber ido a la selección, sobre todo en el Mundial 82. La etapa más importante del club fue aquella final con River y por tema reglamento no haber podido jugar una copa Libertadores o Sudamericana con Unión. El regalo más lindo que tengo del hincha es el reconocimiento y el saludo".

* "Yo, como gente de futbol y de Argentina, cuando estaba jugando Colón la Sudamericana, que es un club argentino, quería que gane. Eso es al margen de que Unión es un amor que me dio la vida".

* "Con Nery Pumpido la relación está bien, normal, como siempre, hay un gran aprecio y una gran amistad de 40 años, hoy quizás no estamos en contacto porque cada uno tiene sus cosas".

* "Me siento reconocido por la dirigencia de Unión, lo único que digo es que en varios equipos le dan participación a ex jugadores y en Unión no".