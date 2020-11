Unión juega casi una "final" antes de la otra "final"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El partido de este viernes a las 17.10 en Sarandí puede ser decisivo en el torneo local. El martes, empieza a liquidar con Bahía el pase a cuartos en la Sudamericana. Son dos partidos de alta tensión emotiva.

La mente está puesta en Bahía, pero la exigencia en el partido de este viernes en Sarandí. Unión se juega ante Arsenal una carta fundamental para acompañar al casi seguro primer clasificado, Atlético Tucumán, en la zona campeonato de esta Copa de la Liga Profesional.

Ambos equipos tienen una campaña idéntica: los dos perdieron con los tucumanos (Unión de visitante y Arsenal de local), los dos le ganaron a Racing (Unión de local y Arsenal de visitante) y empataron el partido entre ambos que se jugó en Santa Fe y que el Tate afrontó con una versión parecida al equipo que pondrá este viernes: con suplentes.

En esta ocasión, la idea se acentúa por la indisponibilidad que tiene de algunos jugadores, caso Leyes, Márquez, Peano y Nani. Es cierto que Peano no es titular, pero su situación por ser positivo para Covid hace pensar que ni siquiera Moyano estará ocupando el arco. Es que tanto Bonansea como Joaquín Gómez son juveniles que ni siquiera han jugado encuentros oficiales y por lo tanto no se querrá correr con el riesgo de que algo le pueda ocurrir a Moyano y que no se tenga a ninguno de los dos arqueros principales (titular y primer suplente) para jugar el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana.

Luna Diale, un jugador que ha tenido momentos interesantes, sobre todo ante Racing y los tucumanos. En ese partido con Arsenal, el técnico lo puso de "9" y no anduvo bien.Foto: Mauricio Garín

Es posible que alguna duda se le haya presentado a Azconzábal por aquéllo que se refleja en el comienzo de esta crónica: la importancia de los tres puntos en juego. La victoria, para cualquiera de los dos, lo acomodaría en el camino a lograr la clasificación. A Unión le quedaría un partido de visitante ante Racing, que se jugará el otro fin de semana y justamente coincidirá como partido "sandwich" para los dos, pues estará en el medio de la competencia internacional (Racing debe eliminarse con Flamengo por la Copa Libertadores) y en la última fecha recibirá a Atlético Tucumán, posiblemente ya totalmente clasificado para la fase campeonato de esta Copa de la Liga Profesional.

De todos modos, hay jugadores que no son titulares pero que han rendido, como el caso de Gerometta, Esquivel, Nardoni, Bucca, Luna Diales y Zenón, entre otros. Azconzábal debe tener en cuenta que no tendrá a Leyes el martes, por lo que Assis es candidato a reemplazarlo, mientras que Márquez llegará bien respecto de su cuadro de salud aunque sin la preparación ideal. ¿Habrá algún pensamiento particular y en ese sentido para Juan Manuel García, el otro "9" que tiene en el plantel?

Por el lado de Arsenal, lo más importante es la salida de Albertengo, que marcó un gol ante Racing y se desgarró. Ante la Academia entró Picco en su lugar. Es una alternativa, para un equipo, el de Rondina, que modificó algunos nombres pero que mantiene esa imagen de equipo sólido, complicado, que ofrece resistencia e incomodidad para el rival de turno.

A Bahía

Pensando en el viaje a Bahía, Unión repetirá el mismo esquema que hizo ante Emelec. El vuelo chárter partirá desde Sauce Viejo el lunes a la tarde (sería 15.30 el horario de partida), del aeropuerto al hotel y de ahí a la cancha a jugar el martes a las 19.15, luego regreso al hotel para cenar y partida a Santa Fe de inmediato.