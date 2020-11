https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 19.11.2020

Se proveerá servicio de internet gratuito Lifschitz y Garibaldi visitaron el proyecto del aula virtual comunitaria para el barrio Las Lomas

El Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto al concejal Paco Garibaldi, visitaron el predio donde se instaló hace algunas semanas una antena con la que se proveerá servicio de internet gratuito en instituciones y espacios públicos en el barrio Las Lomas y donde prontamente se pondrá en actividad un aula virtual para uso de toda la comunidad.

En Santa Fe, uno de cada seis estudiantes de nivel primario no tiene acceso a internet y el 20% de las familias no cuenta con este servicio. Para reducir esta brecha digital y la crisis educativa que se atraviesa, el concejal Paco Garibaldi luego de la colocación de la antera de internet en el barrio Las Lomas, sigue trabajando en conjunto con la Cooperativas La Setúbal, La Providencia y con la Capilla nuestra Señora del Salado en la campaña solidaria “Conectate con Las Lomas”. Una iniciativa que apunta a lograr la puesta a punto de un “Aula Virtual” dónde se brindara apoyo escolar a los jóvenes del barrio.



En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz indicó: “Vinimos a tomar contacto con una experiencia muy innovadora e interesante. Es una acción concreta, solidaria, que permitió resolver el problema de la conectividad en tiempos de pandemia para todo el barrio”. Por su parte, el concejal Garibaldi sostuvo: “Tenemos en este momento el desafío de poder garantizar un aula virtual aquí en la capilla del barrio Las Lomas y este trabajo en conjunto que hicimos junto a la Cooperativa Setúbal, Cooperativa La Providencia, los Boy scout y la capilla, para vencer un Derecho que hoy es impostergable, que vino para quedarse y que hoy es necesario seguir avanzando”.



Asimismo, la Presidenta de la Cooperativa Setúbal, Victoria Noriega afirmó: “Lo que nos interesa es pensar en colectivo para satisfacer necesidades. Donde están las necesidades ahí vamos, y llegando a esos lugares donde las empresas no llegan, porque no le es rentable. Hoy en día, el servicio de internet es un servicio esencial, y todos aquellos que no tengan el servicio se quedan afuera del sistema y ahí esta nuestro gran desafío”.



“En el barrio Las Lomas los vecinos hoy sienten una gran alegría al ver el proyecto hecho realidad, luego del trabajo articulado, en equipo y con mucha honestidad, hablando con cada uno de los vecinos en cada paso dad. Es una muestra que cuando las cosas se hacen bien, los resultados son posibles”, finalizó el Concejal Garibaldi.