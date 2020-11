https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue la más alta en los últimos seis meses México, al borde de las 100.000 muertes por coronavirus

México se aproximaba este jueves a los 100.000 decesos por coronavirus, en medio de un alza de los contagios, que superan el millón en un país de 128 millones de habitantes.



El país es el cuarto en el planeta y el segundo en la región detrás de Brasil con más muertes -99.528 según el registro de la Universidad Johns Hopkins-, aunque las autoridades aseguran que tienden a bajar, mientras que los casos de Covid-19 llegan a 1.015.071 y ocupan el undécimo lugar en el ranking mundial.



Tras pronosticar en junio 60.000 muertes en un escenario "catastrófico", el subsecretario de Salud y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, blanco de críticas, se abstuvo ahora de hacer nuevas proyecciones.



El Gobierno de la Ciudad de México, que acumula la mayoría de los casos y muertes, dispuso el sábado pasado un conjunto de medidas para enfrentar un rebrote, luego de una semana en que la cantidad de muertes fue la más alta de los últimos seis meses, y señaló que no descarta un regreso a la cuarentena estricta,



Entre otras medidas, las autoridades dispusieron un rastreo intensivo de contactos de potenciales enfermos mediante el uso de un código QR en los teléfonos móviles y especialmente a visitantes de restaurantes, hoteles, centros comerciales, oficinas públicas y otros espacios cerrados.



Para Malaquías López, epidemiólogo y exfuncionario de la secretaría de Salud, México rompe todas las previsiones de muertes en un momento en que los expertos no tienen del todo claro hacia dónde avanza la pandemia.



"Ya no podemos medirla como se hubiera esperado, identificando un ascenso y un descenso. En México tuvimos una fase de ascenso que se demoró, una prolongada meseta y estamos en un punto en el que no vemos una fase descendente clara, no sabemos hacia dónde va", dijo a la agencia AFP.



Tras detectarse el primer caso el 28 de febrero, los contagios acumulados superaron los 50.000 en la semana 29 de la epidemia, y se estabilizaron alrededor de 30.000 en la semana 38. Sin embargo, en el último mes repuntaron alcanzando los 40.000 en la primera semana de noviembre, según cifras oficiales.



En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta semana: "hay contagios, pero afortunadamente (...) hay menos fallecimientos y ese es el propósito, que logremos reducir el número de fallecimientos".



Sin embargo, el epidemiólogo López cree que los mensajes de las autoridades han sido "contradictorios", especialmente sobre el uso del barbijo, cuya efectividad como medida de protección relativiza el subsecretario de Salud, mientras que, reacio a usarlo, López Obrador solo se lo coloca en ocasiones muy específicas.



Según el especialista, los contagios no dan tregua porque la mitad de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, y quienes resultan contagiados no están en condiciones de aislarse para evitar la propagación del nuevo coronavirus.



Como resultado de la pandemia, en el segundo semestre del año, el más crítico, la economía mexicana se desplomó un 18,7% en su comparativo anual, la mayor caída desde que inició el registro en 1983.



En el período julio-septiembre, el retroceso se moderó con una baja del 8,6% en comparación con el mismo período de 2019, mientras que en el comparativo con el segundo trimestre del año repuntó 12%.



El Banco de México anticipa, no obstante, que el PBI podría caer hasta un 12,8% en 2020 como resultado de la semiparálisis económica.



México ya gestiona su acceso, en 2021, a una potencial vacuna contra la Covid-19 mediante acuerdos con laboratorios de Europa, Estados Unidos y China.



Con AstraZeneca y la Universidad de Oxford se acordó que la vacuna sea producida en la Argentina y envasada en México para ser vendida a otros países latinoamericanos.

