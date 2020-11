https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Refuerzo en el sistema de salud

En el Cemafe, preparan de 10 a 16 camas no Covid para "descomprimir" hospitales

Serán de cuidados intermedios o leves, no críticos. La intención es actuar ante una eventual "saturación" en la ocupación de camas en los dos principales nosocomios de la ciudad, y en otros con áreas de internación de pacientes que no cursan la enfermedad.

Por Luciano Andreychuk SEGUIR Ante la alta ocupación de camas críticas y generales en la ciudad por el aumento de casos de coronavirus y por otras patologías no asociadas, el Cemafe preparará entre 10 y 16 camas "no Covid" -esto es, para pacientes que no cursan la enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2- con la intención de "descomprimir" las áreas de internación general de los hospitales principales públicos de la ciudad, el José M. Cullen y el Iturraspe, y -principalmente- de otros centros de internación, como el Viejo Iturraspe. Fuentes consultadas por El Litoral confirmaron este dato. Asimismo, se supo que la intención de la cartera sanitaria provincial es que allí estén preparadas entre 10 y 16 camas de internación por si es necesario internar pacientes desde los hospitales. En el Viejo Iturraspe, por ejemplo, ya hay un sector de internación no Covid: "Si allí se llega a 'saturar' la situación, tenemos que estar preparados en el Cemafe para la derivación de pacientes leves", explicaron las mismas fuentes. Las camas en el Cemafe serán para cuidados intermedios o mínimos, y aquí agregaron como ejemplos: "Eventualmente se podrá recibir a un paciente que tiene una infección y debe terminar el tratamiento con antibióticos; a otro con un post quirúrgico y cerca del alta médica, etcétera". Pero además del Viejo Iturraspe, hay otros nosocomios con áreas no Covid, como el Protomédico de Recreo, el Mira y López o el Sayago: "Si hay saturación allí -insistió-, ahí entraríamos nosotros en caso de ser necesario, en un principio con 10 camas (luego se avanzaría con otras 6). Nosotros tenemos que estar preparados con camas de cuidados intermedios y mínimos disponibles", agregaron a El Litoral. La medida busca descomprimir, justamente, el sistema de salud público en general. Y con respecto a lo que es internación de bajo riesgo no Covid en el Cullen y Nuevo Iturraspe -donde hay pacientes Covid-19 graves o accidentados que requieren cuidados críticos y que no son Covid-, "si allí tienen que disponer de otras camas de internación con personas que están cerca de recibir el alta (leves), nos preparemos para recibirlos, eventualmente". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

