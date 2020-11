https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 19.11.2020 - Última actualización - 19:40

19:38

La soja no siguió la suba en Chicago Los precios de los principales granos operaron con bajas en Rosario

Los precios de los principales granos cerraron la jornada con bajas en sus cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta forma, la soja se desacopló de la suba registrada hoy en Chicago, mientras que el trigo y el maíz operaron en línea con número en rojo.

La soja disponible cayó $ 45 hasta los $ 28.100 la tonelada, mientras que la oferta en dólares retrocedió US$ 2 para cerrar a US$ 350 la tonelada.

En cuanto a las posiciones abiertas de la próxima campaña 2020/21, el segmento abril se mantuvo en US$ 300 la tonelada, mientras que mayo registró una baja de US$ 5 hasta US$ 290 la tonelada respectivamente.

El maíz con entrega contractual se retrajo US$ 5 y se negoció a US$ 195 la tonelada, mismo precio para la entrega entre diciembre y enero.

Respecto a la próxima campaña 2020/21, el segmento abril se mantuvo en US$ 300, mientras que mayo bajó a US$ 290.

La oferta por trigo se redujo en US$ 5 para concluir la jornada a US$ 210 la tonelada.

La posición full diciembre se ubicó en US$ 211; enero, US$ 215; febrero, US$ 217; y marzo, US$ 212.

Por último, el girasol avanzó US$ 10 hasta los US$ 360; el sorgo sumó US$ 5 hasta los US$ 210; y la cebada cerró sin cambios a US$ 160 la tonelada.

Con información de Telam