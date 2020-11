Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Respuesta a Héctor Alarcón

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE

"En respuesta al mensaje publicado el 11/11 en este buzón por el señor Héctor Alarcón, le pedimos por favor si se puede comunicar al siguiente correo: jorgehenn@defensoriasantafe.gob.ar y veremos personalmente la cuestión de fondo y también a la que hace referencia en el reclamo. Muchas gracias".

****

Una convivencia imposible

VECINA DE Bº EL POZO

"El lunes 16/11, a las 4.30 de la madrugada, estaban unos pibes del asentamiento molestando, haciendo ruido y hablando fuerte a lo largo de la cuadra de la manzana 14 del barrio. A las 5 se ve que se desconocieron y empezaron a los gritos. Cuando salí a ver (yo tenía mi auto afuera) pasaba un automóvil y uno de esos loquitos se tiró encima del capot y le golpeaba el parabrisas (mientras el coche estaba en movimiento) y otros tres corrían como alienados. Llamé a la policía... llegaron 25 minutos tarde... ¡Claro! Ya se habían ido los inadaptados. Los vecinos, todos (especialmente los más cercanos a la playa) estamos hartos del asentamiento, de cómo nos molestan continuamente. Total ellos viven así, a la deriva, sin trabajar ni estudiar y perturban a los que sí lo hacemos. No duermen ni dejan dormir. Son un verdadero y constante problema y peligro. Lo que es calle Jiménez Assua parece que fuera de ellos. Es la que más transitan porque en su extremo es el ingreso del asentamiento. Pido al intendente y al gobernador que los traslade cuanto antes. No damos más".

****

Problema recurrente

USUARIO DE LOS CAJEROS DE LA RED LINK

"Es muy frecuente en la costa, en la zona de Colastiné y Rincón, que los cajeros se queden sin dinero, o sin papel, o ambos. Realmente el agente financiero de la provincia presta un servicio muy malo. Ayer a la tarde fui y no había dinero en ninguno de los cajeros. Tenemos dos cajeros para un número impresionante de habitantes y la red Link ni se preocupa por aumentar la oferta. Encima los cajeros están colocados en un espacio donde la gente tiene que hacer cola ¡a la orilla de la ruta!, corriendo peligro de que algún auto los lleve por delante. Yo le digo al señor gobernador, si le ha delegado a este agente financiero la facultad de manejar el dinero nuestro, que por lo menos lo controle y eventualmente se lo sancione, porque esto de que no haya dinero pasa frecuentemente. Encima que uno tiene que acudir a uno o dos cajeros (porque no hay más) tiene que soportar esperar a que venga el camión con plata de nuevo. De las condiciones de higiene adentro, ¡ni hablar! Espero que este mensaje sirva para algo y que a los que tenemos que usar los cajeros nos traten como personas y no como animales".

****

Covid-19, ventiladores y aire acondicionados

LECTORA ATENTA

"A raíz de la noticia que publica el diario El Litoral sobre que en la temporada de vacaciones o de verano, los hoteles no podrán encender acondicionadores de aire ni usar ventiladores en lugares comunes, quisiera hacerle notar al diario (que quizás lo pueda aclarar o llamar la atención o presentar como inquietud) que en los supermercados, en locales chiquitos, incluso, como una panadería con muy poco espacio, las personas estamos prácticamente amontonadas, hay acondicionadores, ventiladores, etc., y es una inquietud que yo tengo desde hace tiempo, porque lo he leído en medios de otras naciones. Lo dejo como una preocupación".