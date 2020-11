https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.11.2020 - Última actualización - 4:03

4:00

Finalmente, el club millonario solo deberá pagar los viáticos del equipo tucumano, en el marco del partido que debían disputar en marzo por la Copa de la Superliga y en el que el club presidido por D’Onofrio decidió no presentarse por la pandemia de coronavirus, antes de que se declare la cuarentena. El partido será reprogramado.

En el partido por la Copa de la Superliga El Tribunal de Disciplina de AFA solo sancionó a River económicamente, tras ausentarse frente a Atlético Tucumán Finalmente, el club millonario solo deberá pagar los viáticos del equipo tucumano, en el marco del partido que debían disputar en marzo por la Copa de la Superliga y en el que el club presidido por D’Onofrio decidió no presentarse por la pandemia de coronavirus, antes de que se declare la cuarentena. El partido será reprogramado.

El Tribunal de Disciplina de AFA dio hoy por cerrado la polémica por la ausencia de River en el primer partido de la inconclusa Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental, al comienzo de la pandemia de coronavirus, al que apenas lo sancionó económicamente.

A través del Boletín número 5820, el Tribunal de Disciplina estimó que la no presentación de River se debió a "un estado de necesidad justificada", y que por lo tanto no debe ser sancionado "por cuanto nada ha sido usual en este 2020 y por lo tanto los parámetros reglamentarios con los que se examina la situación no pueden ser tampoco los usuales en virtud de las circunstancias sanitarias excepcionales en la que se produjeron los hechos en cuestión".

De esta manera, el único "castigo" que recibió River pasa por hacerse cargo del viaje y la estadía que le ocasionó a la delegación del "Decano" y el partido podría jugarse.

Ese día, 14 de marzo, River -que era local- decidió cerrar las puertas del estadio Monumental y no presentarse a jugar, habida cuenta que tenía un joven de la reserva -Thomás Gutiérrez- con síntomas de coronavirus.

El árbitro Germán Delfino llegó a las puertas del estadio "Antonio V. Liberti" y como no lo dejaron ingresar, debido a que el club estaba cerrado, el partido por la primera fecha de la Copa Superliga, no se disputó.