Plan Integrar: continúan las mejoras de accesibilidad en los barrios del Noroeste

El intendente Emilio Jatón recorrió las tareas de ripiado que estos días se llevan adelante en los barrios Yapeyú, Loyola Norte y San Agustín II. En una segunda etapa, se avanzará en la iluminación y los desagües de ese sector de la ciudad.

El intendente Emilio Jatón recorrió los trabajos que la Municipalidad lleva adelante para garantizar el acceso a los barrios del Noroeste santafesino. Este jueves, el mandatario observó el avance en las tareas de 13 cuadras de ripiado que abarcan los barrios Yapeyú, Loyola Norte y San Agustín II, en calles como Ceferino Namuncurá, Cibilis y Grierson.

Luego de recorrer las tareas, Matías Pons Estel ,funcionario de Obras Públicas, destacó la importancia de los trabajos que permiten interconectar a los diferentes barrios. “En estos momentos avanzamos en 13 cuadras de ripiado que comienzan en avenida Santa Fe. Esto permite tener un acceso seguro al barrio Yapeyú”, indicó el funcionario y añadió la importancia de trabajar escuchando las necesidades de los vecinos.

“Lo que más rescatamos de esta obra es que fue un trabajo conjunto con los vecinos nucleados a través de las Redes de instituciones, en el marco del Plan Integrar. Esta planificación nos permite priorizar las acciones territoriales. Asimismo, estas tareas van a venir acompañadas de obras de iluminación y sistemas de desagües hídricos”, agregó.

En ese sentido, Pons Estel valoró que la cercanía con los vecinos genera la certeza de que “las obras que realizamos con el municipio son exactamente las que ellos necesitan. Sabemos que las necesidades son muchas, pero con el Plan Integrar vamos a ir solucionando esos problemas históricos”.

“Me gusta ver al barrio lindo”

Silvia Bogado no duda en afirmar que “este ripio es una bendición. Ya no vamos a pisar barro cuando salimos”. En ese sentido, la vecina indica: “Me da mucha alegría que haya mejoras en el barrio. Ahora necesitamos el desagüe, yo no quiero inundarme más. Esperamos que cada día esté mejor, que pueda pasar el basurero, el cartero, es un paso muy importante. Me gusta ver al barrio lindo”.

Por su parte, en 39 años como vecino de barrio Yapeyú, Juan Sotelo, es la segunda vez que ve una obra como la que pasa por su casa. “Está buenísimo este ripiado. Hace falta esto para que entren las ambulancias, los remises, estamos muy contentos”. En tanto, Jorge Vergara, afirma que “todos los vecinos esperábamos esta obra. Yo nací y me crié acá. Esto era todo cava, una zona inundable no teníamos manera de salir cuando llovía, así que estamos contentos con estos trabajos de ripiado”.

Mejoras urgentes

Cabe recordar que, en el marco del Plan Integrar, la Municipalidad interviene en los barrios del noroeste de la ciudad con trabajos de ripiado. En total, se va a colocar mejorado granular en unas 300 cuadras, pero por estos días se avanza en Scarafía, Cabal, Los Troncos, Loyola Norte y Sur, y San Agustín, entre otros barrios. El principal objetivo es recuperar la conectividad y mejorar la transitabilidad sobre todo en las calles por donde circulan las líneas del transporte público.