Con la baja de Cubelli, quien no pudo recuperarse de una severa contusión, llega el turno de medirse con los Wallabies, en Newcastle.

Ahora, ante los anfitriones Los Pumas, en busca de otro impacto

En la continuidad del Rugby Championship 2020, que por la ausencia de Sudáfrica se transformó en Tri Nations 2020, este sábado, a las 5.45 de nuestro país, en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, se medirán por la cuarta fecha, los Seleccionado de Australia y Argentina.

El referee será el neozelandés Paul Williams; asistido por su compatriota Ben O'Keeffe y el australiano Angus Gardner; mientras que el TMO será otro aussie: Nic Berry.

Como era dable esperar, el head coach Mario Ledesma anunció el mismo quince inicial que el sábado precedente comenzó a gestar la primera victoria ante Nueva Zelanda (por 25 a 15); con tres variantes en el banco de relevos, como consecuencia de la recuperación de Santiago Socino, Facundo Isa y Emiliano Boffelli, quienes reemplazarán a Facundo Bosch, Tomás Lezana y Lucio Cinti, respectivamente.

Sin embargo, este viernes se produjo la baja de Tomás Cubelli, quien venía trabajando de manera diferenciada como consecuencia de un traumatismo en la rodilla derecha, sufrido en el partido anterior. Por lo tanto, el medio scrum titular será el mendocino Gonzalo Bertranou; mientras que como suplente estará Felipe Ezcurra.

Los Pumas alistarán a: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Juan José Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: Santiago Socino, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Facundo Isa, Felipe Ezcurra, Emiliano Boffelli y Santiago Cordero.

En cuanto al historial entre ambos, vale recordar que la primera victoria de Los Pumas como visitantes ante los Wallabies, data de 1983, cuando en Brisbane prevalecieron por 24 a 13. Por su parte, el último éxito albiceleste también ocurrió en territorio aussie: fue por 23 a 19, en Gold Coast, en el marco del Rugby Championship 2018.

Los anfitriones

Tal como se anticipara, Australia presentará tres modificaciones con respecto a su última presentación (triunfo ante los All Blacks, por 24 a 22). Pero amén de ello, vale detenerse en las apreciaciones del neozelandés Dave Rennie, head coach de los Wallabies, quien no escatimó en elogios para Los Pumas.

* "Pese a que todos pensaban previamente que el sábado pasado ganaban los All Blacks, Los Pumas fueron capaces de imponerse con autoridad. No me sorprendió lo concentrado que estaban, porque estuvieron encerrados por un largo tiempo, sin distracciones, entrenando durante mucho tiempo. Lo que más me impresionó, fue que siguieron tackleando. Incluso en momentos en que parecían un poco vulnerables. Fue impresionante lo que hicieron y el resultado fue muy merecido", reflexionó.

Posteriormente, cuando lo consultaron sobre qué injerencia pudo haber tenido el australiano Michael Cheika, quien forma parte del staff argentino como asesor externo, señaló: "No estoy seguro de cuál es su papel, sé que es como una especie de especialista y está contribuyendo y ayudando donde sea necesario".

Los Wallabies alistarán a: Scott Sio, Brandon Paenga-Amosa y Taniela Tupou; Rob Simmons y Matthew Philip; Ned Hanigan, Michael Hooper (capitán) y Harry Wilson; Nic White y Reece Hodge; Marika Koroibete, Hunter Paisami, Jordan Petaia, Tom Wright y Tom Banks.

Suplentes: Folau Fainga'a, Angus Bell, Allan Alaalatoa, Rob Valetini, Liam Wright, Jake Gordon, Noah Lolesio y Filipo Daugunu.

Para destacar

Al cabo de las cuatro jornadas iniciales, el Tri Nations 2020 es liderado por Nueva Zelanda (+26), con 6 puntos; mientras que Argentina (+10) y Australia (-26), suman 4 unidades cada uno. Posteriormente a mañana restarán solo dos encuentros: Argentina con Nueva Zelanda, el sábado 28 de noviembre y Argentina con Australia, el sábado 5 de diciembre.

Apoyo gubernamental

El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña anunció un aporte económico de 300 millones de Libras Esterlinas para 11 deportes que fueron afectados por la pandemia de Covid-19, entre los cuales -obviamente- se encuentra el rugby.

Justamente, será el rugby el que recibirá el mayor importe: 135 millones. De ese monto, 44 ​​millones serán destinados a la Rugby Football Union; 59 millones a los clubes que militan en la Premiership; 9 millones a las entidades semi profesionales y 23 millones, a los clubes amateur de Gran Bretaña.