"Los problemas son otros" aseveró Para Duhalde "no hay que perder tiempo con el aborto"

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde expresó este viernes que Argentina "no debe perder tiempo con el aborto" y sostuvo que no corresponde que Alberto Fernández se ponga al frente del proyecto.



"La realidad hoy es que los problemas de Argentina son otros, lo vemos todos eso. No hay que perder tiempo con el aborto", sentenció el también ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.



El presidente Alberto Fernández anunció el envío del proyecto del aborto al Congreso y sentenció: "Creo que estamos en condiciones de que esta vez se convierta en ley".



En una entrevista con el programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, Duhalde remarcó que la Alberto Fernández se equivoca al encabezar el tema del aborto.



"La presentación del aborto del presidente Alberto Fernández es un error porque él no tiene que dedicarse a esas cosas y más en este momento", enfatizó.

