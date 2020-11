https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una victoria sabalera y un resultado favorable de Independiente ante Central Córdoba dejaría todo definido en esta zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

Sábado de acción en el Centenario, desde las 17.10 Colón busca clasificarse y a Defensa le quedan pocos tiros Una victoria sabalera y un resultado favorable de Independiente ante Central Córdoba dejaría todo definido en esta zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

Colón intentará abrochar este buen comienzo de la Copa de la Liga Profesional. Sabe el equipo de Domínguez que con un triunfo podrá prácticamente cerrar la clasificación para la zona campeonato. Tiene 7 puntos y enfrenta a un Defensa y Justicia que le dio algo de trabajo en el partido de ida en Florencio Varela, pero al que terminó liquidando con un 3 a 0 que evita hablar de injusticia en el resultado, por más que haya parecido exagerado para lo que fue el trámite del mismo.

Pero además de los 7 puntos, lo que también importa es que Colón ha logrado un buen funcionamiento de a ratos. Se destacan los primeros 25 minutos y los últimos 20 en Varela; un rato del primer tiempo en cancha de Independiente y el primer tiempo del otro día en el Centenario ante Central Córdoba.

En esos lapsos, Colón ha logrado convertir y siempre arrancó ganando. No pudo cosechar el ciento por ciento de los puntos porque ante Independiente marró un penal en tiempo adicionado al reglamentario. Pero el equipo ha mostrado una interesante capacidad, sobre todo en el último partido, para generar situaciones. Más todavía, así como el 3-0 ante Defensa en la ida pudo parecer exagerado, habrá que decir que el 2-0 ante Central Córdoba le quedó chico.

Otra cuestión es que encontró solidez defensiva. De todos modos, el rival de este sábado le creó varias opciones y lo complicó en un pasaje del partido. Eso se fue corrigiendo en los otros dos encuentros y así se pudo mantener el arco en cero ante los santiagueños y una falla defensiva (dejarlo tan solo a Lucas Rodríguez) posibilitó que Independiente le empatara el encuentro que se jugó en Avellaneda.

Domínguez no sólo confirma formación titular, sino que también lleva a los mismos al banco de suplentes, otra vez con el Pulga Rodríguez y con Brian Fernández como sustitutos. El equipo ha conseguido funcionamiento y la dupla Chancalay-Morelo vienen haciendo las cosas lo suficientemente bien para que se les renueve la confianza, inclusive por encima de un Luis Miguel Rodríguez que entró en dos partidos para asegurar el resultado (Defensa y Central Córdoba), demostrando su innegable capacidad de desequilibrio individual.

Habrá que ver si el partido se plantea en forma abierta, con espacios o si, por el contrario, se cuidan un poco más, sobre todo Defensa. Crespo es un técnico que ha demostrado que no escatima esfuerzos a la hora de mandar a su equipo al frente. Defensa no sabe especular, no se siente bien con esa estrategia, sale a buscar los partidos y no importa si es en Varela, en Brasil o en Santa Fe. Lo demostró, pecado mediante, cuando tenía todo encaminado para seguir en la Libertadores, con una buena actuación en Brasil ante el Santos y regaló espacios en defensa que posibilitaron un gol en el cierre del encuentro que lo mandó a la Sudamericana, donde jugará el jueves que viene el partido de ida ante el Vasco Da Gama de Río de Janeiro, en Florencio Varela.

En cuanto al equipo, se confirmó que Juan Gabriel Rodríguez estará casi un mes afuera de las canchas por la lesión sufrida el domingo pasado ante Independiente. Los estudios por imágenes realizados arrojaron una ruptura fibrilar del bíceps femoral derecho.

Una alternativa que maneja el entrenador del "Halcón" consistiría en la inclusión desde el minuto inicial del defensor Franco Paredes en reemplazo del zaguero lesionado, que se había ganado la titularidad y que llegó luego de un paso por Almagro.

Durante la semana, Defensa y Justicia jugó dos encuentros amistosos ante Excursionistas. En los dos partidos ganó el equipo de Crespo y la particularidad es que tanto Merentiel como Leguizamón marcaron en dos ocasiones.

Flores

En una entrevista que le realizó La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe, Hernán Crespo elogió al Pulga Rodríguez por el golazo que le marcó a Central Córdoba de Santiago del Estero. "Cuando ves una obra de arte, sólo tenés que apreciar y nada más. No hay adjetivos calificativos. Es un placer verlo jugar. Tiene un GPS en la cabeza", señaló el entrenador del equipo de Florencio Varela, rival sabalero este sábado en Santa Fe.