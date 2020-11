La ilustración del padre santiagueño que representa la indignación y hartazgo

Abigail Jiménez es una niña de 12 años. Junto a sus padres, Carmen y Diego, habían viajado de Santiago del Estero a Tucumán para llevar a cabo su tratamiento, dado que ella es una paciente oncológica desde hace 5 años, cuando le detectaron un tumor en la pierna izquierda.

Cuando quisieron volver a tierras santiagueñas la policía de esa provincia los retuvo en el límite provincial por las restricciones en el marco de la cuarentena. Fue entonces que el padre decidió llevarla en brazos, imagen que quedó registrada en un duro video que grabó Carmen y que se volvió viral.

Con el correr de las horas la indignación en las redes sociales fue tal que comenzaron a replicar una ilustración del momento de suma angustia de un padre llevando en brazos a su pequeña hija enferma.

La secuencia es muy similar a lo ocurrido en Formosa, donde el gobierno de Gildo Insfrán no deja pasar a unos 8.500 formoseños varados en los pasos interprovinciales. Hace unas semanas, la televisión nacional mostró las penurias de las personas que no podían regresar a sus hogares por las disposiciones de esa provincia para, supuestamente, frenar el avance del Covid.

Meses atrás la historia de Solange, que murió sin poder despedirse de su padre, también se enmarca en las estrictas restricciones de los gobierno provinciales en los límites con otras jurisdicciones para frenar, supuestamente, los contagios de coronavirus.

