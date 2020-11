https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Información de Netflix Los nuevos personajes que tendrá la cuarta temporada de Stranger Things

Mientras avanza a buen ritmo el rodaje de la cuarta temporada de Stranger Things, Netflix se encargó de tranquilizar a los fanáticos que están deseosos de saber qué pasará con el grupo de amigos y publicó información de cierta relevancia.

A través de las redes sociales, la plataforma de contenido streaming propietaria de la serie ochentosa, se dieron a conocer quiénes serán los nuevos personajes para la cuarta parte de la saga.

Entre los actores que sumarán resalta el nombre de Robert Englund, quien saltó a fama por Freddy Krueger. Interpretará a Victor Creel, un hombre perturbado e intimidante que fue encerrado en un hospital psiquiátrico por un asesinato cometido en los 50.

Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Eduardo Franco (Booksmart) y Joseph Quinn (Catherine the Great) también tendrán personajes regulares en la nueva temporada. Bower será uno de los empleados del hospital, Franco interpretará a Argyle, un delivery de pizza y amigo de Jonathan, mientras que Quinn será el metalero responsable del Hellfire Club, el grupo de Dungeons & Dragons oficial de la secundaria de Hawkins. Este último será uno de los personajes centrales de la cuarta temporada.

También aparecerán Tom Wlaschiha (Game of Thrones), que interpretará a un guardia de la prisión rusa donde está Hopper y será su amigo. Sherman Augustus (Into the Badlands) será un coronel que cree saber cómo detener el mal en Hawkins de una vez por todas. Mason Dye (Bosch) le dará vida a un joven rico, exitoso y deportista cuya vida dará un giro cuando una nueva amenaza llegue a Hawkins. Por último, Nikola Djuricko (Genius) será Yuri, un contrabandista ruso que ama los chistes malos.

Las nuevas caras de ST