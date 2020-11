https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 20.11.2020

Se cumplen 50 años Alicia, la "bebé" que sobrevivió a la tragedia del Leyes

Hace medio siglo un micro cargado de pasajeros cayó al río, dejando como saldo 55 víctimas fatales. Una beba fue rescatada por un pescador y tras recibir RCP sobrevivió la tragedia, aunque perdió a sus padres y hermanos en aquel fatídico momento.

Alicia pasó más de la mitad de su vida en silencio. Le costó mucho asumir su historia y precisó de la ayuda terapéutica. Hoy, en cambio, tiene el coraje de contarle a sus hijos, a sus amigos y a sus alumnos -porque es docente- lo que le ocurrió hace medio siglo atrás. Por la pandemia, se lamentó no poder estar hoy en el puente, mientras mira el último retrato tomado parada en esa orilla, en febrero pasado. Es que Alicia vive en Ituzaingó, Buenos Aires, de donde es la familia que la adoptó hace 50 años, los Poncela Donati. Desde allí viaja de vez en cuando a Santa Fe para visitar a sus familiares, los Palavecino. También mantiene contacto con los familiares de las otras víctimas de la tragedia del Leyes.

Luego de asumir su historia, Alicia tuvo oportunidad de conversar con el Tata Escobar -hoy fallecido-, quien la rescató del agua. "Aquella vez el Tata me miró a los ojos y me dijo que ya se podía morir tranquilo", le contó a El Litoral en este día tan especial. "Por eso hoy me gustaría abrazar a Amparo, la esposa del Tata", finalizó.