Independiente quiere encaminarse a la clasificación

El "Rojo" recibirá a Central Córdoba con varios cambios ya que entre semana jugará por la Copa Sudamericana. Los santiagueños tiene que ganar para mantenerse con posibilidades.

Independiente, de buen andar en el torneo doméstico y en la Copa Sudamericana, recibirá esta noche al alicaído Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido válido por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Copa de Liga Profesional. El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, con el arbitraje de Ariel Penel y televisación de la señal Fox Sports. El grupo tiene como líder a Colón con 7 unidades, luego se ubican Independiente con 5, Defensa y Justicia con 2 y cierran los santiagueños con apenas un punto.

Independiente es consciente que con un triunfo quedará muy cerca de avanzar a la fase de campeonato, a la que accederán los dos primeros de cada zona, aunque también le dará prioridad al partido que animará por los octavos de final de la Copa Sudamericana el miércoles próximo en Uruguay, ante el local Fénix.

Por esa razón, el entrenador Lucas Pusineri preservará algunos jugadores como el goleador Silvio Romero, el lateral derecho Fabricio Bustos y el mediocampista Lucas Romero, mientras espera que el arquero uruguayo Sebastián Sosa, la figura del equipo en el inicio de la nueva temporada, supere una lesión muscular para que pueda estar disponible en Uruguay.

En relación al partido del fin de semana pasado, Pusineri incluirá al colombiano Andrés Roa por Alan Soñora, al tucumano Pablo Hernández por Lucas González y evalúa entre Martín Landaburu y Alan Velasco para acompañar en el ataque a Nicolás Messiniti.

Su rival, Central Córdoba, podría repetir la formación que perdió en la fecha pasada con Colón, pese a que el entrenador Alfredo Berti no está conforme con el rendimiento que mostró el equipo.

Posibles formaciones

Independiente: Milton Álvarez; Gonzalo Asís, Alan Franco, Alexander Barboza o Sergio Barreto y Thomas Ortega; Carlos Benavídez, Pablo Hernández, Federico Martínez y Andrés Roa; Nicolás Messiniti y Martín Landaburu o Alan Velasco. DT: Lucas Pusineri.

Central Córdoba: Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Juan Galeano, Cristian Vega, Ariel Rojas y Juan Ignacio Vieyra; Claudio Riaño y Abel Argañaraz. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Ariel Penel.

Hora: 21.30 (Fox Sports).

Cancha: Independiente.

Huracán-Vélez, por la zona 6

Huracán, puntero con siete unidades, será local ante Vélez, segundo con cinco, en un encuentro que puede decidir en gran parte quien gana la Zona 6 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol, en la cual Gimnasia es el tercero en discordia con cuatro puntos,

El partido se celebrará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, este sábado desde las 19.20, con televisación de TNT Sports y con Nicolás Lamolina como referí. En la primera rueda igualaron 1-1.

Gimnasia jugará ante Patronato, que no tiene puntos al haber perdido los tres encuentros, el domingo a las 19.20.

Huracán, que solo tiene como prioridad este certamen, intentará en su cancha acceder a una victoria que lo pondría muy próximo a ganar la zona y clasificar, mientras que Vélez sabe que el objetivo es la Copa Sudamericana y el martes recibirá en el José Amalfitani de Liniers al Deportivo Cali colombiano por octavos de final.

Hasta ahora Huracán dejó una mejor imagen en su presentaciones que Vélez, que tiene un plantel con un gran potencial pero tanto en el torneo doméstico y la Sudamericana, cuando eliminó a Peñarol de Uruguay, mostró un nivel discreto.

Huracán formará con: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Saúl Salcedo y Leandro Grimi; Franco Cristaldo, Adrián Arregui y Santiago Hezze; Juan Fernando Garro, Andrés Chávez y Cristian Núñez. DT: Israel Damonte.

Vélez alistará a: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Pablo Galdames, Ricardo Álvarez y Lucas Janson; Ricardo Centurión, Juan Lucero y Thiago Almada. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Hora: 19.20 (TNT Sports).

Cancha: Huracán.

Sin Mascherano, Desábato mete cuatro cambios

El entrenador Leandro Desábato confirmó el equipo de Estudiantes de La Plata que mañana recibirá a Aldosivi y dispuso cuatro modificaciones, una obligada por el retiro de Javier Mascherano y tres por razones tácticas.

Además del ex capitán argentino, saldrán Nicolás Bazzana, Ángel González y Martín Cauteruccio, e ingresarán Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez y Darío Sarmiento.

El equipo formará con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo y Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, David Ayala y Diego García; Lucas Rodríguez y Leandro Díaz.

Desábato volvió a hablar en conferencia de prensa y afirmó: "Entiendo a la gente que no está conforme pero esto viene de arrastre y hay que ver cómo se va rearmando todo, buscamos un funcionamiento, y eso lleva tiempo y trabajo".

"Asumo la responsabilidad, no pongo excusas y hoy el equipo no transmite lo que yo quiero. Las cosas está claro que no están saliendo y tampoco tenemos una cuota de suerte", agregó el entrenador.

Luego, aseveró que "sacando los últimos 20 minutos del domingo donde Argentinos nos superó, todo ha sido muy parejo. En el primer tiempo con Aldosivi generamos situaciones pero no marcamos. Nunca pudimos golpear primero y en un fútbol muy parejo eso se siente. El equipo no funciona y es una deuda pendiente".

Sobre la cantidad de cambios explicó: "La realidad es que no me gusta modificar mucho pero hoy es necesario en la búsqueda de ese equipo que queremos, tenemos que ver jugadores. Tendremos un rival duro, aunque lo más importante es lo que hagamos nosotros".

También volvió a opinar sobre el retiro de Mascherano y remarcó que "lo venía comentando con Agustín (Alayes), son decisiones personales que hay que acompañar, no pudo superar esta época de pandemia, donde todo fue complicado. Lo vamos a sentir, era el corazón del equipo"