"Chiqui" Tapia: "A Messi lo veo disfrutar del seleccionado"

Lo afirmó el presidente de la AFA, quien también elogió el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la albiceleste: "Estamos apoyando el proyecto", señaló "Chiqui".

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó que el crack rosarino Lionel Messi "disfruta" del seleccionado argentino y valoró el trabajo del entrenador Lionel Scaloni.

"A Messi lo veo disfrutar del seleccionado y es lo que se merece. No que la selección tenga que darle la obligación y dependa todo de él. Después de hace mucho tiempo se logró que disfrute", manifestó Tapia en diálogo con TyC Sports.

"Messi es un líder positivo y nos hace mucho bien porque sabemos lo que representa para el grupo de jugadores, la gente y la dirigencia", señaló el titular de la AFA sobre el actual capitán del Barcelona de España quien no transita su mejor etapa en el club con diferencias marcadas frente a las autoridades anteriores.

Tapia también analizó el presente del seleccionado argentino que terminó el año invicto en Eliminatorias Sudamericanas, al cabo de cuatro partidos y es escolta del líder Brasil.

"Soy un tipo que trata de ser analista y tomé las eliminatorias anteriores donde teníamos cuatro puntos. Ahora tenemos diez, estamos seis puntos arriba y le llevamos seis al sexto. La próxima será con dos selecciones muy competitivas como Uruguay y Brasil que nos darán una medida, pero vamos a llegar bien", indicó "Chiqui" Tapia.

Asimismo, el presidente valoró la tarea de Scaloni: "Estamos apoyando el proyecto. Scaloni está marcando una línea de juego. El primer partido era importante ganarlo, como sea, y con Perú se mostró una faceta más, con sacrificio y ganas".

Tapia aseguró que La Bombonera, el hogar del seleccionado en los dos partidos de local que disputó en las presentes clasificatorias les queda "cómoda" a los futbolistas.

"A los jugadores les gusta La Bombonera, les queda cómoda. Es un poco la casa de la Selección", agregó Tapia quien estuvo en el reconocimiento al plantel xeneize campeón del fútbol argentino en la temporada pasada.

Por último, Tapia dio su punto de vista sobre el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre el caso River-Atlético Tucumán, el partido que quedó pendiente de la Copa de la Superliga 2020 que no se jugó por la no presentación del equipo de Núñez en el inicio de la pandemia de coronavirus.

"El Tribunal de Disciplina tomó la decisión, me enteré anoche (por el jueves). Tienen sus facultades, tiene su autonomía. Si es justo o no me lo guardo para mí y lo hablaré en el seno del Comité Ejecutivo", apuntó Tapia.