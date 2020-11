https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.11.2020 - Última actualización - 8:11

7:53

Segunda presentación argentina en la competencia y otra vez los de Ledesma estuvieron cerca de la hazaña. 15 a 15 fue el resultado final. Nico Sánchez nuevamente anotó los puntos de su equipo, y suma 40 en dos partidos. En una semana, la “revancha” con los All Blacks.

Rugby – Tres Naciones Los Pumas empataron con Australia y siguen invictos Segunda presentación argentina en la competencia y otra vez los de Ledesma estuvieron cerca de la hazaña. 15 a 15 fue el resultado final. Nico Sánchez nuevamente anotó los puntos de su equipo, y suma 40 en dos partidos. En una semana, la “revancha” con los All Blacks. Segunda presentación argentina en la competencia y otra vez los de Ledesma estuvieron cerca de la hazaña. 15 a 15 fue el resultado final. Nico Sánchez nuevamente anotó los puntos de su equipo, y suma 40 en dos partidos. En una semana, la “revancha” con los All Blacks.

La inolvidable y épica batalla ganada una semana atrás ante Nueva Zelanda, ya pasó. Hoy la historia era otra.

Frente a Los Pumas estaba otra de las grandes potencias mundiales que tiene el deporte de la ovalada: Australia.

El historial argentino ante los Wallabies, hasta este partido, hablaba de sólo 6 victorias y un empate (en 1987, en Vélez, con una notable actuación -cuando no- de Hugo Porta). En cuanto a los enfrentamientos ganados por Los Pumas, el último de visitante, fue hace dos años con aquel recordado tackle en el pecho de Lavanini a Folau que le hizo explotar la pelota.

Hoy, 21 de noviembre de 2020, en el marco de la cuarta jornada del Tres Naciones, hay que ponerle una “marquita” más al cuadro de empates: fue 15 a 15.

Primer tiempo

Desde el inicio nomás Australia dio a entender que nada de la historia próxima le importaba. Casi 10 fases de juego ininterrumpidas para generar la primera infracción argentina y de esa forma Reece Hodge que anotaba el primer penal del partido.

Pero la reacción Puma fue inmediata. Salida posterior, mucha presión sobre el receptor de la pelota por parte de Gómez Kodela y Alemanno, y Montoya que pescó su primera pelota. Penal: Matera pidió palos y Sánchez empató el encuentro.

Llegando al primer cuarto de hora, había algo claro: cada vez que los locales atacaban, avanzaban muchos metros. Casi siempre hubo buena respuesta con el pie. A excepción de una jugada a los 15 minutos, que Bertranou despejó “corto”. Line, obtención clara, rápida apertura y “sombrerito” de Hodge sobrelos backs nacionales, y Petaia que apoyaba en el ingoal. Pero, TMO mediante, se comprobó que lo hizo pisando la línea de pelota muerta. Respiraban Los Pumas que eran dominados y mantenían el empate.

Cambio de rosarinos a la mitad del primer tiempo: entró Boffelli por Imhoff a quien inmediatamente se lo vio con hielo en la zona posterior a su pierna izquierda.

Y Los Pumas que seguían aguantando, y defendiendo. A veces de manera positiva, otras no tanto. Otra diferencia respecto al partido con Nueva Zelanda: las formaciones fijas (scrum y line) en este primer tiempo, fueron muiy compleja para los de Ledesma. Varios lines perdidos y scrums obtenidos, pero yendo para atrás.

Pese a las adversidades, con cada pelota que tenían, los argentinos se animaban. Y un “abanderado” entre los atrevidos es Bautista Delguy. Por él y una de esas raras corridas, llegó un nuevo penal que el tucumano Sánchez transformó en tres puntos a favor. 6 a 3: nadie entendía nada.

Contestó Australia, a falta de cinco minutos para el final, el 10 wallabie empataba el encuentro.

Sobre el final del primer tiempo, un “intercambio de opiniones” entre Sánchez y Toupou, generó un penal en contra de Argentina. Y cuando todos apostaban al pedido de palos, Australia quería más. Dos lines seguidos, incluso el primero con try anulado por pase forward a Koroivete. Pero los australianos no pudieron vulnerar el ingoal argentino. Ante la impotencia de no poder, y la defensa (con penales de Los Pumas), Hooper se decidió por lo seguro: 3 puntos y al descanso.

Final del primer tiempo. Australia vencía 9 a 6 y quedaba la sensación de “haberla sacado barata”.

El complemento

La primera imagen del segundo tiempo fue la de Mayco Vivas. El rafaelino adentro, por Tetaz Chaparro, para intentar mejorar las formaciones fijas, ampliamente dominadas por Australia. Casualidad o no, pero primer line a favor del local, y Petti que lo “roba”

Pero los problemas para Los Pumas no tardaron en llegar. Antes de los 5 minutos, amarilla para Montoya y tres puntos más para los locales.

No obstante, el coraje argentino podía más. En la salida posterior, buena presión de Matera quien termina tapando un kick, y luego, Santiago Carreras que recupera la pelota, avanza y genera el penal. Lamentablemente Sánchez esta vez no pudo “facturar”, pero lo cierto es que con uno menos, Argentina no se achicaba.

Por el contrario, tackleaban y tackleaban. Como Delguy a Koroivete, generándole la pérdida de la pelota. Justamente al “correcaminos de Burzaco” fue a quien Paenga-Amosa golpeó y penal para Argentina que aguantaba con 14.

Una “bomba” altísima de Reece Hodge puso a Los Pumas a jugar en sus 5 yardas. La lluvia que empezaba a ser un protagonista más, y por una inconducta de Gómez Kodela el 10 de los Wallabies, aumentaba la diferencia a 9.

Promediando el segundo tiempo, y tras el ingreso de Medrano, primer penal a favor de Los Pumas en un scrum. Situación que se repitió dos minutos después. En esta oportunidad, sobre la línea de 22 metros y ahora sí, Sánchez no falló y el partido quedaba 15 a 9 para Australia, a falta de 17 minutos.

Australia en ataque, Boffelli que despeja fuerte y largo. Toma la pelota Koroibete, quien en velocidad impacta contra Mayco Vivas. Tremendio tackle del de CRAR para que llegue Isa y pesque. Todo eso en mitad de canha. Otra infracción australiana y Sánchez que elevaba su cuenta personal, y la del equipo a 12, con también una docena de minutos por delante.

Las ganas argentinas que no paraban. En el medio, los cambios que se producían. Entre los protagonistas, y el marcador. A los 30, el 10 argentino ponía el encuentro 15 a 15. Cada pelota, “quemaba”.

A tres minutos para el cierre, una muy “fina” que pudo ser determinante. Penal por pesca indebida de Orlando, y esta vez Hodge que no acertó.

Y sobre el mismo cierre del encuentro, Los Pumas se pudieron haber quedado con todo. Pelota recuperada, Matera que patea al fondo y Cordero que no llegó por muy poco.

Final del partido, empate en 15 y Argentina que mantuvo el invicto en el Tres Naciones.

Síntesis

Australia: 1. Scott Sio (Bell), 2. Brandon Paenga-Amosa (Fainga’a), 3. Taniela Tupou (Alaalatoa); 4. Rob Simmons (Valetini), 5. Matt Philip; 6. Ned Hanigan, 7. Michael Hooper (capitán), 8. Harry Wilson (Wright); 9. Nic White (Gordon), 10. Reece Hodge; 11. Marika Koroibete, 12.Hunter Paisami, 13. Jordan Petaia, 14. Tom Wright (Daugunu); 15. Tom Bank.

Argentina: 1. Nahuel Tetaz Chaparro (Vivas), 2. Julián Montoya, 3. Francisco Gómez Kodela (Medrano); 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno (Grondona); 6. Pablo Matera (capitán), 7. Marcos Kremer, 8. Rodrigo Bruni (Isa); 9. Gonzalo Bertranou, 10. Nicolás Sánchez; 11. Juan Imhoff (Boffelli), 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Orlando, 14. Bautista Delguy; 15. Santiago Carreras (Cordero).

Árbitro: Paul Williams (NZ)

Asistentes: Ben O'Keeffe (NZ) y Angus Gardner (AUS)

TMO: Nic Berry (AUS)