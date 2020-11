La obra pública como herramienta estratégica de inclusión, equilibrio e integración territorial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana trazó, en un escrito especial para El Litoral, las acciones desplegadas desde un área estratégica para el desarrollo de la provincia de Santa Fe.

Por Silvina Frana

Santa Fe desempeña un rol protagónico en la vida política, social y económica del país, por sus recursos naturales e índices de producción, es una de las provincias más dinámicas y con mayor potencial de generación de riquezas del país. Sin embargo, es necesario asumir los acentuados desequilibrios territoriales que cruzan la extensión provincial para, a partir de este diagnóstico, orientar las acciones hacia la redistribución y la solidaridad territorial.



Integrar un territorio estratégicamente implica un abordaje multiagencial, atendiendo las características sociales, económicas y productivas en cada región. En este sentido, el gobierno de la provincia de Santa Fe se propuso trabajar con una mirada federal de país y federal de provincia, desde una perspectiva integral del desarrollo, fomentando políticas de arraigo y fortalecimiento económico-productivo, con el firme objetivo de lograr reducir los desequilibrios territoriales.



Recorremos muchas localidades de la provincia de distinto color político, porque lo que nos importa es la gente. No es lo mismo estar detrás de un escritorio que estar en los lugares, cercano a la realidad de cada ciudadano. Cuando uno ve las cosas como propias las transmite de otra manera. Y nosotros sentimos cada lugar de la provincia como propio.



Desde este lugar, asumimos un fuerte compromiso con el norte santafesino, a fin de atender las particularidades económicas, productivas y sociales, dotando de la infraestructura necesaria y potenciar así su perfil y quehacer productivo, promoviendo el arraigo de la población.

Contar con un marco de planificación territorial permite abordarlo como una herramienta que busca dar racionalidad a los procesos de decisión, que busca reconocer la importancia de conjugar la ciudadanía con una recuperación de lo local y lo regional; que potencie las oportunidades y logre construir, con un sentido, arraigo y pertenencia, la integración económica regional y la interconectividad en el desarrollo sostenible.

Se trata de construir un Estado presente capaz de impulsar políticas públicas, que permitan resolver las necesidades del presente, y proyecte el escenario futuro. En este marco, la obra pública es un vector fundante, integrador y garante del acceso a los derechos, para la construcción de ciudadanía, la cohesión social, territorial y regional, garantizando el acceso a los espacios y servicios públicos: hospitales, centros de salud, escuelas, espacios de justicia, seguridad, culturales, entre otros.

La infraestructura ocupa un rol fundamental en este plan integral, de transformaciones materiales y sociales que provoquen un equilibrio territorial, y a partir de allí contribuir a la igualdad de oportunidades y la mejor calidad de vida de la gente.

Priorizar la salud

El desafío planteado al inicio de esta gestión de gobierno, fue ser resilientes frente a un contexto de pandemia mundial de alcances aún no dimensionados, que provocaron una crisis en la economía mundial, y que en nuestro país y en nuestra provincia provocó un deterioro de la situación previa y heredada de todos los indicadores sociales y económicos.



Paralelamente, apenas comenzamos, el Ministerio asumió lo adeudado a los contratistas y proveedores, y por otro lado, muchas obras paralizadas por falta de pagos que venían de la gestión anterior. La decisión política del gobernador fue sanear las cuentas de la provincia en materia de certificaciones y redeterminaciones, permitiendo la continuidad de las obras iniciadas en la gestión anterior.

Frente a estas realidades, el gobernador Omar Perotti nos trasmitió dos consignas claras: cuidar la salud de todos los santafesinos y las santafesinas y dar respuestas de forma concreta a las necesidades de la gente. De esta forma, priorizamos toda la infraestructura sanitaria para que pueda acceder cada santafesino.

Algunas obras se ejecutaron con financiamiento provincial, y otras con fondos nacionales, en coordinación con el ministerio de Obras Públicas de Nación. En este sentido, lo importante es nuestro compromiso con la gente, y para eso estamos trabajando juntos comprometiendo todos los recursos para mejorar el sistema de salud.

De esta forma ya se finalizaron las obras para Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, el Samco de Villa Guillermina; la nueva Guardia del Hospital de Niños Zona Norte en Rosario, y el Hospital de Coronda; el Hospital Modular de Granadero Baigorria; la rehabilitación de los Núcleos Sanitarios en el ex Liceo Militar en Recreo; el Centro de Salud Barrio Juventud del Norte en Santa Fe; el nuevo Módulo de Terapia Intensiva en Villa Constitución; el Módulo de Emergencia en el Centro Regional de Salud "Dr. Agudo Ávila". Además estamos ejecutando la Guardia Covid 19 y obras complementarias en el Hospital Provincial de Rosario; la construcción de módulos sanitarios en barrios que no tienen todavía acceso al agua potable, y la construcción de celadores tipo en el Complejo Penitenciario de Piñero.

Por otro parte, recuperamos estructuras de salud que habían sido descuidadas como el ex Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y el viejo Hospital de Reconquista. Ya licitamos las reformas para el Samco de Villa Guillermina, la segunda etapa para el Hospital de Rafaela, el Hospital Anselmo Gamen en Villa Gobernador Gálvez, y el Hospital de Firmat. Y estamos pronto a licitar, las reformas para el Centro de Salud en San Carlos Centro, y un nuevo edificio para el Centro de Salud Mendoza Oeste en Santa Fe.



Todo esto en un tiempo muy acotado, con obras que ya tenemos totalmente finalizadas y preparadas para continuar afrontando esta emergencia epidemiológica.

Santa Fe productiva

Desde un enfoque productivo y de desarrollo local, se implementaron acciones específicas para el mejoramiento de la infraestructura en los lugares más relegados, dotando de valor agregado que potencie el desarrollo de los sistemas productivos de la provincia.

Por ello se diseñaron políticas públicas enmarcadas en la integración estratégica geopolítica, mejorando las condiciones de competitividad, la conectividad e impulsando el desarrollo económico regional, como la reactivación productiva del Puerto de Santa Fe, que desde junio a la fecha realizó 19 embarques superando hasta hoy las 50 mil toneladas transportadas por buques de carga, luego de años de escasa o nula actividad.

Y es destacable el empuje de Vialidad Provincial en el desarrollo de las obras de pavimentación y bacheo en las rutas provinciales. Un claro ejemplo de esto, es que iniciamos la construcción de la RP N°2, en el tramo Huanqueros-Esteban Ram, que se encontraba prácticamente intransitable, y se licitaron e iniciaron obras por más de 1000 millones de pesos para diversas rutas abarcando todo el territorio provincial.

Analizar la provincia de Santa Fe con un enfoque productivo, nos permite conocer sus más de 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, donde está la hidrovía, donde el 80 por ciento de la producción nacional sale de nuestros puertos. Aquí el trabajo que viene desarrollando el gobernador con el presidente de la Nación es fundamental para desarrollar fuertemente la hidrovía y el ferrocarril.

Al respecto, en octubre pasado firmamos un convenio junto con el ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), para llevar adelante acciones y políticas impulsando el desarrollo y la ejecución de una traza ferroviaria de circunvalación de la Ciudad de Santa Fe y la modernización de la red ferroviaria de accesos a los puertos localizados en la Región Metropolitana de Rosario.

El rol de la EPE y ASSA con sus perfiles enfocados en lo social y productivo, han sido destacados a lo largo de la pandemia, mejorando su desempeño, congelando las tarifas y sosteniendo su caracterisado compromiso de solicionar los problemas de forma rápida y eficiente a la hora que sea.

También estamos llevando adelante la formulación de un Plan Director de los Bajos Submeridionales, uno de los humedales más grandes de la Argentina que abarca gran parte de los departamentos 9 de Julio y Vera, General Obligado y San Cristóbal. La Cuenca abarca el arroyo de Los Amores y parte de la cuenca del río Salado, y contiene una diversidad biológica inconmensurable.

Por ello, se planifican las obras de infraestructura desde un abordaje de la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos y productivos, protegiendo la biodiversidad y promoviendo los recursos humanos. Esto lo estamos realizando junto al Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS), la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL), y los ministerios de , Ciencia y Tecnología, y de Ambiente y Cambio Climático.

En tal sentido, y en el corto plazo, se están ejecutando obras en los sistemas de defensa contra inundaciones de centros urbanos y parajes rurales; la recuperación de transitabilidad de caminos provinciales de calzada natural; el aumento de alcantarillado de cruce a fin de reducir su interferencias sobre el escurrimiento superficial; y la recuperación de la capacidad de conducción de canales de desagüe de la red pública expuestos a alto riesgo de inundación, en las localidades de Los Amores y Villa Guillermina.

Obras turísticas

En el marco del Plan "50 destinos" firmado entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, estamos desarrollando tres obras turísticas en distintas ciudades de la provincia. Entre las acciones se destaca un Centro Artístico Metropolitano en Rafaela, el Complejo Turístico 'Gente del Agua' en Reconquista y el Museo Ferroviario en Pérez.

Además, con el fin de potenciar la actividad turística, se están realizando proyectos e inversiones de carácter público- privado que se llevarán a cabo en distintas localidades de la provincia, por citar un ejemplo, ya se empezó, en la costa ribereña de General Lagos.

Habitar dignamente

En materia habitacional, desde el gobierno provincial se trabaja fuertemente sobre esta realidad que merece ser transformada, abordada desde un enfoque multidisciplinar que contemple el derecho fundamental a la vivienda, entornos seguros, saludables y equitativos, que se traduzcan en acceso al agua potable, cloacas y los servicios necesarios para vivir mejor. Una política de Estado que venimos trabajando en conjunto tanto a nivel provincial como con la Nación, con el objetivo de atender el hábitat digno como meta de diseño de una política más integral e inclusiva.

De esta manera se licitaron más de 370 viviendas con infraestructura básica en diferentes localidades de la provincia con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. Además mediante el programa Lote Propio, en el cual el gobierno provincial financia la construcción de viviendas y el gobierno local realiza la ejecución, se firmaron acuerdos para que 615 familias accedan a su casa propia, con fondos provinciales superiores a los 1.600 millones de pesos.

Respecto a los planes nacionales de vivienda, tenemos el vínculo directo con Nación que estamos trabajando con el plan Procrear y en ese sentido, desde el primer día se está haciendo un relevamiento de terrenos disponibles en el Registro Unificado de Tierras Fiscales que nos permite ya tener identificadas tierras para poder desarrollar- en coordinación con Nación y a través del financiamiento Procrear- planes de vivienda.

En el marco de una política integral para transformar los barrios populares, se diseñó el Plan Incluir, a fin de dotar con obras de infraestructura, equipamiento barrial y la presencia del Estado para acercar servicios, beneficios y el acompañamiento que la población necesita.

Servicios energéticos

En las sociedades contemporáneas, los servicios energéticos constituyen un insumo imprescindible para las actividades humanas y productivas, un bien esencial para el bienestar de las poblaciones y un recurso estratégico para los países y sus territorios.



Desde ENERFE, se está avanzando en el Gasoducto metropolitano, un proyecto íntegro que busca abastecer de gas natural a mayor cantidad de localidades como ser Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo, El Chaquito, San José del Rincón (y Colastiné Norte) y Arroyo Leyes. En total, beneficiaría a casi 100 mil usuarios domiciliarios de las localidades mencionadas. Además abastecería a más de 7 mil industrias y comercios, y a unas 1.700 instituciones. La obra fue presupuestada hoy en aproximadamente $ 1.000 millones.

Proyectar el futuro



En un contexto tan complejo, atravesado por la pandemia, es muy difícil proyectar. Pero lo hacemos confiados de todo lo que pudimos avanzar en medio de esta coyuntura. Hoy tenemos obras en marcha en todo el territorio provincial, con un escenario importante de cumplimiento en los certificados de pagos y nuevos llamados a licitación. Además, tenemos inversiones por más de 1400 millones de pesos en licitaciones de obra de cloacas, desagües como el desagüe Espora en la ciudad de Santa Fe, el canal Vila Cululú, obras en Melincué, la ruta 34. Trabajamos en línea con el gobierno nacional que también tiene como objetivo el impulso de la obra pública como un motor de la reactivación económica en general.

En lo que queda de noviembre y diciembre, en Santa Fe y la región tendremos más de $ 2.300 millones en adjudicaciones y licitaciones, sin mencionar los 1.400 que va a licitar Aguas Santafesinas de acá a fin de año y muchos de los convenios con el gobierno nacional, mediante los programas Argentina Hace y Argentina Construye. Tenemos un plan de obra pública, muchos proyectos que queremos ejecutar. Nuestro objetivo: mejorar la calidad de vida de la gente.