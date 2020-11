https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De acuerdo al informe GEA de la Bolsa de Rosario, la sequía se reposiciona pero sigue dominando. “Hay lotes que se van a pasar de soja de primera a maíz tardío”.

A pesar de las lluvias Hasta el momento, solo se sembraron 500 mil hectáreas con soja

De acuerdo al informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se esperan dos eventos de lluvias: uno durante el sábado, acotado al extremo oeste de la región; el otro durante el martes y miércoles, generalizado a la región. Sin embargo, según las estimaciones de José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas, probablemente el mes termine por debajo de los valores medios históricos.

"Al pulso de cada tormenta, o de cada chaparrón que suma algún milímetro, avanza sedienta de agua la siembra de soja de primera", expone el informe. El fin de semana pasado, el 75% de la región núcleo recibió precipitaciones por encima de los 10 mm, pero solo el 22% del área superó los 20 mm.La sequía muestra por momentos un retroceso parcial, para reposicionarse y seguir dominando el área. Aún con las lluvias del pasado fin de semana, la condición de sequía extrema solo bajó un 10%: pasó de 35 a 25%. Pero la condición de sequía “escasa” aumentó y domina sobre el 52% de la región núcleo al comparar la situación actual con la de la semana pasada.

En una semana, la soja avanzó sobre 500 mil hectáreas, el progreso total es del 90%. En la franja de Rosario al oeste y en el noreste bonaerense casi no se registraron milímetros. Allí las sembradoras siguen paralizadas. Los primeros 10 cm de suelo están muy secos y requiere una lluvia de al menos de 10 mm para poder reactivar las labores. “Está faltando agua desde Baradero hasta Chacabuco”, comentan los ingenieros de la zona. La siembra de soja temprana se completó en un 80% del área y tuvo que detenerse por la falta de humedad. “Hay lotes que se van a pasar de soja de primera a maíz tardío”, dicen.

Situación de la soja sembrada

Por un lado, hay diferencias de emergencias entre los primeros y los últimos sembrados, y dónde no llovió, las plántulas de soja muestran signos de stress.

Los primeros lotes de soja sembrados, que tuvieron buena humedad, emergieron bien y en la región coinciden que están en muy buenas condiciones. Pero dónde no llovió, en el centro sur de Santa Fe y NO bonaerense, hay problemas. En Cañada de Gómez, los últimos lotes se sembraron con menos humedad: “hubo que clavar la semilla a más profundidad. Ahora se evidencian malos nacimientos por falta de vigor de la semilla. Hay pérdidas en el stand de plantas”. En el sudeste de Córdoba, como en Marcos Juárez, la emergencia y el crecimiento de la oleaginosa es más lenta que en otros años por la menor temperatura y la falta de humedad. En el noreste de Buenos Aires, advierten, “las plántulas están sufriendo: se ve poca turgencia de hojas”.

Maíces: ¿se observa estrés hídrico?

“Aún no, pero de seguir así y no acumular milímetros vamos a empezar a verlo en poco tiempo”, responden dónde llovió. También dicen: “están bien pero atrasados en cuanto a crecimiento”. Dónde no llovió, «después del mediodía suele aparecer el acartuchado de hojas”. En las zonas más afectadas por la falta de agua advierten, “los maíces están sufriendo”. Y hay mucha preocupación, la cuenta regresiva hacia la floración ya arrancó y faltan muchos milímetros en los suelos.

Rindes del trigo

En Cañada Rosquín, “los primeros rindes son de 30 qq/ha”. Pero estiman, que los próximos rindes sean más bajos, y el área termine promediando 23 qq/ha. En Bouquet, lotes que en años anteriores han rendido 50 qq/ha, ahora se cosechan con 24 qq/ha. En Noetinger la cosechadoras arrojan 15 qq/ha, tal como se esperaba. A partir del 20 de noviembre se va a generalizar la trilla y se esperan sorpresas en los monitores, algo muy propio del trigo.

