Las obras viales buscan otra dinámica

En octubre se certificaron 520 millones de pesos que fueron notificados a Buenos Aires, "pese a la difícil situación que se está viviendo", expresó Fabio Sánchez, jefe de distrito.

Desde febrero de 2020 el 7º distrito Santa Fe de Vialidad Nacional cuenta con nuevo jefe: el ex presidente de la Comuna de Ataliva, Fabio Sánchez. En un año marcado por la pandemia del Covid-19, las obras viales no se detuvieron en los 2500 kilómetros de rutas nacionales que cruzan a lo largo y a lo ancho de la bota santafesina.



- ¿En qué estado recibió las obras de la provincia de Santa Fe?



- Asumí el 6 de febrero y me encuentro con muchas obras que estaban con un trabajo muy lento, otras estaban neutralizadas, muchas con falta de pago desde el mes de agosto del 2019 y eso costó mucho, pero hemos puesto en marcha un sistema de pagos y hoy podemos decir que nos hemos puesto al día.

- ¿Cómo cuáles, por ejemplo?

Entre esas obras podemos mencionar la ruta 98 que estaba parada; el proyecto de la autopista de la ruta 33 neutralizaron el inicio del tramo entre Rufino y San Eduardo que habían licitado y después quedó todo parado; la autopista de la ruta 34 iba muy lenta, se había pasado de autovía a autopista pero había tramos de esta última que no estaban aprobados, muchas situaciones irregulares en la parte de documentación que había que subsanar, terrenos de los que no se había tomado la posesión, no se habían hecho las mensuras para hablar con los frentistas, innumerables situaciones de inconvenientes a solucionar que lleva mucho tiempo y cuando estábamos arrancando nos agarró la pandemia, esto nos volvió más lento el sistema porque mucha gente no se encontraba trabajando. En definitiva, nos encontramos con un sinnúmero de obras que estaban licitadas, pero sin llevarse a cabo.

- Nombró la transformación de la Ruta 34 en autopista y las negociaciones que se tuvieron que llevar a cabo ¿Cómo se negoció con cada frentista?



- En este caso hay más de 200 frentistas que hay que hablar uno por uno, también hemos tenido que conversar con algunos a los que le habían expropiado una parte y hubo que expropiar 10 metros más porque la autovía tiene 110 metros y la autopista 120 metros de ancho. Todo ese trámite fue muy engorroso porque había mucha gente a la que no le habían pagado la primera expropiación y ya tener que hablarle que tenían que dar 10 metros más, fue una situación difícil.

- ¿Cómo reaccionaron esos frentistas?

- Al principio fue bastante duro porque ellos tenían el concepto de que Vialidad no había pagado y eso es difícil de sacarlo, pero fuimos trabajando de apoco con la gente, fuimos hablando. Demostramos que estábamos pagando, porque ya a muchos les habíamos pagado y después pudimos firmar los convenios de paso y los permisos de convenio para poder hacer la compra del terreno.

- La provincia de Santa Fe tiene 2500 kilómetros de caminos nacionales, ¿en qué estado se encuentran?



- La ruta 11, que es una ruta troncal, que está dividida en tres modulares se está armando una nueva licitación para trabajar sobre estos modulares. En la ruta 98 hemos tomado un evento compensable y se está trabajando en reacondicionar toda la calzada. En la ruta 95 quedaron casi 14 kilómetros sin reconstruir y hoy le estamos dando transitabilidad y en el primer trimestre del 2021 va a estar la licitación de ese tramo porque hemos terminado los pliegos.

La ruta 34 sabemos que el tramo de Angélica a Sunchales estamos construyendo la autopista y en el resto de esa ruta estamos llegando a un acuerdo para poder estar trabajando sobre la calzada y estar cubriendo los bacheos que se necesitan hacer y se está llevando adelante un proyecto de autovía desde Rosario hasta San Genaro, esto es muy importante para toda la zona.

La ruta 9 vieja, una ruta muy cuestionada, en mi ingreso me encontré con que estaba judicializada, hemos sacado rápidamente un proyecto para Cañada de Gómez que es, de 75 millones de pesos, para arreglar la parte urbana de la ruta, haciéndola de hormigón. También hemos arreglado toda la zona de Tortugas y Armstrong desde Vialidad Nacional con maquinarias nuestras en conjunto con el distrito de Córdoba, hemos arreglado el puente sobre el arroyo Tortugas y hacia la zona de Rosario aproximadamente unos siete kilómetros que era una zona con muchos baches y le hemos dado transitabilidad. Estamos trabajando para activar una obra, que es la malla 235 de la ruta para que pueda ser reconstruida toda su calzada, solo nos falta readecuar los precios de un contrato que se firmó en 2015 y que no empezó en los cuatro años pasados, esos trámites están muy avanzados en Casa Central y esperamos comenzar en los primeros meses de año próximo.

En la ruta 8 también estamos trabajando para recuperarla como a la 33 ya que son dos rutas muy importantes y estamos tratando de ver si podemos concretar la autopista que va desde Rufino a San Eduardo.

- La pandemia retrasó aún más las cosas…



- No es fácil gobernar en pandemia. Nunca nadie lo ha hecho, yo siempre lo digo. La gente no se da cuenta, pero esto es una guerra moderna, porque se ha destruido la economía a nivel mundial. Lo que pasa que como nosotros tenemos el chip de que la guerra es ver destrucción edilicia pero hoy vemos la destrucción económica y la destrucción moral. Yo creo que se está produciendo una gran situación que vamos a tener que entre todos superarlo y darnos cuenta que realmente es una guerra moderna a partir de la cual vamos a tener que tomar conciencia.

A nosotros nos costó adaptarnos en principio, hubo que informatizar ciertas cosas, ya Vialidad Nacional lo venía haciendo, pero hubo que acordar situaciones para poder trabajar lo mejor posible para poder sacar los certificados, los reclamos y los pedidos.

- ¿Cómo se coordinan los trabajos entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial?

- Estamos trabajando en conjunto en proyectos que nos vinculan, entre ellos, el desvío de la localidad de Rafaela, la circunvalación nos cruza la ruta 70, ahí nos tuvimos que poner de acuerdo porque la ruta 70 la vamos hacer pasar por y por abajo la autopista. Hace un tiempo Vialidad provincial estaba necesitando lo que era RAP (fresado de asfalto) porque no tenían en su momento stock y nosotros hemos procedido a colaborar para que puedan solucionar un sistema de transitabilidad.

- ¿Qué proyecciones tiene Vialidad para el año próximo?

- El mayor proyecto que nosotros tenemos es poner en marcha todas las obras que mencioné. Es decir, en todas las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Fe, todas las rutas tienen algún contrato firmado que nunca lo pusieron en acción y nosotros estamos tratando de poner en acción a todas para que todas las rutas estén atendidas.

Trabajar sobre la autopista de la ruta 34, que es lo estamos haciendo y finalizar. Está obra es la más importante que estamos realizando hoy en la provincia de Santa Fe e ir trabajando para poder llevar adelante la autopista de Rufino a San Eduardo, que es una ruta muy importante. Arreglar estos 14 kilómetros de la ruta 95, que estaba relegada allá en el norte, que nadie lo conoce ni los ve, pero no se podía ni caminar. Realmente creo que el gobierno nacional se dio cuenta lo importante que es la ruta y por eso ha decidido hacerle todo el parque estructural nuevo a esa parte. Creo que el compromiso del gobierno nacional junto con el gobernador (Omar Perotti) de poner en marcha la obra publica hoy está a la vista.

Hoy estamos certificando más de 370 millones de pesos mensuales en la provincia de Santa Fe de las obras que se están haciendo, pese a la difícil situación que se está viviendo.

Hemos terminado una ruta importantísima, que es la Ruta 178 se terminó completa la calzada, la verdad que una obra muy interesante. Nuestro objetivo es poner todas las obras en marcha y tener las rutas en condiciones para que la gente pueda transitar.