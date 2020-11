https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se inició la recolección del cultivo en la zona de San Justo. Pese a la seca, viene entregando buenos rindes que garantizan las ventajas de la cobertura, además de una renta respaldada por un contrato y un mercado de referencia.

Comenzó la cosecha de carinata El cultivo que cierra por todos lados

Federico Aguer | faguer@ellitoral.com

A Alfredo "Pino" Chemes, basta con nombrarle la carinata para que en su cara se dibuje una sonrisa. Es que según el titular de "Los Corralitos", se trata de un cultivo con múltiples beneficios. La brassica carinata o mostaza etíope es una especie vegetal oriunda de aquel país, pero que ha realizado un largo viaje que la trajo a Argentina para producir aceite (con el que se fabrica biocombustible de segunda generación para aviones) y un pellet para alimento ganado (que no compite con el alimento humano). En diálogo con Campolitoral, Chemes hizo un alto en la cosecha para destacar un proceso que los involucra como representantes de la semillera Nuseed, representante de este cultivo en el país.

Paso a paso

"Apostamos desde el año pasado a involucrarnos en los cultivos de cobertura, y veíamos que carianta era distinto, cumpliendo la función que buscamos en la cobertura", recuerda. Por eso, si bien se trata de un año difícil para todos los cultivos, "estamos viendo comportamientos que nos satisfacen y eso nos da un gran envión para que siga creciendo en toda la zona", agregó.

A la hora de enumerar sus virtudes, Chemes apunta a que los productores lo vean, resaltando en primera instancia que inhibe la germinación del banco de semillas de las malezas resistentes contras las se viene luchando año a año. "Además, cuenta con un sistema radicular profundo que mejora las propiedades del suelo optimizando la infiltración del agua. Para los cultivos posteriores es muy importante", asegura.

El segundo factor (o el primero en este contexto), es que a diferencia de otros cultivos de cobertura, la carinata factura. "Lo cosechamos y lo vendemos a través de los contratos con la empresa, que permite que este negocio sea un éxito".

Su costado "verde"

Pero carinata también aporta sustentabilidad al sistema. "A veces no vemos reflejadas en nuestra economía estas aristas, como la relación con el carbono - nitrógeno que es muy buena para producir, y eso lo hace ecológico, porque viene bien y es muy amigable con el medio ambiente. Eso, los países desarrollados lo miran cada vez más. Eso nos permite pasar de 500 a más de 2000 hectáreas en la zona de San Justo. El cultivo está creciendo sin reemplazar a otro, es uno más", destaca.

Finalmente, respecto de las inclemencias climáticas y su impacto en el cultivo, remarcó que los productores están acostumbrados a estas reglas del juego, no obstante lo cual los rindes fueron buenos. "Al tener un contrato de comercialización por parte de a empresa , lo hace seguro desde el punto de vista comercial. Antes no sabíamos a quién entregarle la producción. Con esta metodología, ya sabemos el precio, las características del gano, etc. Todo eso le transmite una gran tranquilidad al productor, con el asesoramiento técnico. Mientras tanto seguimos aprendiendo", manifestó.

El Ing. Agr. Martín Batistutti ya se ha transformado en uno de los técnicos que más conoce el cultivo. Es que desde Los Corralitos de San Justo ya suman dos campañas al hilo, alternando con distintos precedentes y posteriores. Y como todavía no hay información de ningún organismo oficial o entidad, no hay ensayos anteriores en la zona. Son ellos quienes a campo, van puliendo el conocimiento para adaptar el manejo agronómico.

"Tiene un sistema de raíces muy pivotante, lo que aporta un perfil muy interesante como servicio, porque genera un sistema de raíces ideales para ablandar los suelos", asegura.

Además, explica que es una especie bastante práctica, que no requiere muchas labores culturales, y que es muy invasora en cuanto al crecimiento. "Es un cultivo que permite diversificar el sistema productivo en una zona en donde en esta época se hace trigo solamente. Por eso entra bien en el esquema de rotaciones, y en cuanto a la implantación de rastrojo no genera ningún inconveniente para la siembra posterior de soja".

En cuanto a los aspectos agronómicos, cuenta que en la implantación, se siembran entre 4 y 5 kg/ha. "Demanda 30 kilos de Nitrógeno por tonelada de grano, con lo que esperan un rinde cercano a los 2.000 a 2.200 kilos. El año pasado arrancamos sin experiencia, y ahora estamos ajustando la densidad y la fertilización", admite. Y reconoce que es todo nuevo, y que "año a año vamos adquiriendo experiencia: la profundidad de siembra es muy playa (de 1 a 2 cm de profundidad), y hasta con una siembra de avión se puede lograr".

En la zona, si bien se están encontrando con rindes variados (las lluvias fueron escasas y desparejas), en la mayoría está rindiendo un promedio de 10 quintales, cuando se necesita superar los 8 para superar los costos de implantación.

El precio es otro factor que actualmente le está jugando a su favor, ya que cotiza a U$ S 370 la tonelada, lo que permite que la gran mayoría de los productores que la sembraron se encuentren con una renta. "Si bien no es mucho, en estos momentos todo suma, y sobre todo si presenta opciones económicas, agronómicas y comerciales".

Beneficios verdes. El poroto se exporta para fabricar biodiésel de avión. El pellet, para alimento de ganado.

Proyectos ambiciosos

Según Sebastián Bravo, Gerente de carinata para Argentina de la marca Nuseed, si bien recién estamos en un 20 % del avance de la cosecha a nivel nacional, la cosa pinta bien. "Estamos desde Chaco con foco en centro y norte de Santa Fe y empezando en Entre Ríos. Vemos variabilidad al igual que en otros cultivos, pero en general muy buenos rendimientos, el mayor estuvo en 1.600 kilos en Ente Ríos", le dice a Campolitoral.

Bravo destaca que el criterio para el precio es el valor de la colza por el 75 % más un plus de 15 U$ S por el manejo sustentable del cultivo. Eso implica la receta agronómica, la certificación del producto, los bonos de carbono, etc.

"Es un cultivo de servicios con rentabilidad, que tiene una gran cobertura y no permite el desarrollo de las malezas, porque compite y las controla", coincide con Chemes y Batistutti. Además, remarca que la raíz pivotante es tan fuerte que explora hasta 40 cm del suelo. "Eso cambia la dinámica de absorción de agua y todo lo que es la microflora del suelo". Es más, "no hay otro cultivo que explore el suelo con estas características, es una labranza biológica vertical. Se presenta como una opción a cultivos invernales donde no tienen tan buen desarrollo desde la Ruta 8 hacia arriba".

Respecto de las proyecciones empresariales, cuenta que este año se iban a sembrar 10.000 has, pero la seca lo limitó a 6.000, aunque para el año que viene anticipan ¡40.000 has!. "En 10 años tengo que estar en 900.000 has. En la región un millón y medio de has", confiesa.

Bravo destaca que a nivel de comercialización tiene un mercado transparente donde el productor puede tomar posición en el momento que desee. "Y la demanda es altísima, hoy tengo pedido por 250.000 has".

En cuanto al producto final, aclara que "es un biojet cuya demanda no tiene techo, ya lo volaron las aerolíneas del mundo y están muy satisfechos. En estos momentos exportamos el grano, pero si pudiésemos exportar el aceite sería más eficiente. Además, produce harinas para alimentación animal el GMO free. Es un producto diseñado para biocombustible, y no compite con la alimentación humana. Eso es muy importante porque el mercado lo mira y no establece ese juicio de valor".

Por último anticipa otra "bomba": para el año que viene están incorporando otros híbridos, que prometen un 30 % más de rinde y un mejor vigor inicial. "Nuestro eslogan es que este cultivo es 'la energía del campo': es sustentable, está certificado, tiene cobertura con renta y una empresa global que lo respalda. Sin dudas es un negocio sustentable de largo plazo. Garantizamos la compra de la totalidad de la producción. Y es un mercado que viene muy firme para los próximos 3 años, ya que en Europa la producción ha sido muy mala", enfatiza.