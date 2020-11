Juan de Garay y Carlos Pellegrini, las atracciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin público se correrá este domingo en el hipódromo local. La jornada tendrá como ejes a los dos grandes clásicos de nuestra hípica. La primera se larga a las 12.

Finalmente se vuelve a correr en Las Flores en el hipódromo de nuestra ciudad tras poco más de un año. La jornada reunió un interesante número de ejemplares inscriptos y se espera pruebas muy parejas.

Finalmente se vuelve a correr en Las Flores en el hipódromo de nuestra ciudad tras poco más de un año. La jornada reunió un interesante número de ejemplares inscriptos y se espera pruebas muy parejas.

La mayor atención pasa por los clásicos, donde se hace complicado la elección de candidatos, atendiendo la falta de competencia de la mayoría.

1a carrera sobre 600 metros

premio "DIA DE LA TRADICION" (no oficial). A las 12 hs.

1) Que Vida Amada, 2) Samba Caliente, 3) Morosa Eva, 4) All Banker, 5) Luhuk Social, 6) La Ultima Cena, 7) Bad Boys, 8) Bunny Key, 9) Karagozlu, 10) Blanca Patrina, 11) Muy Infiel, 12) J Be Equiworld, 13) Que Bacardi, 14) Mojo Picon, 15) Guazza Say, 16) Alunada. Sup. Bueno Soy.

2a carrera sobre 1100 metros

premio "BLUE DACNIS" (no oficial). A las 12.40 hs.

1) Nunca me Faltes, 2) Dirty Humor, 3) La Gran Apuesta, 4) La Cigoletta, 5) Nangola, 6) Altupalka, 7) Shy Reina, 8) Olvidar tu Hora, 9) Forty Willow, 10) Miss Fiona, 11) Mariposa Melo, 12) Princesa de Oro, 13) Memorabilia, 14) Knock and Run, 15) Santa Coloma, 16) La Robledo.

3a carrera sobre 1100 metros

premio "LIFESAVERS" (no oficial). A las 13.20 hs.

1) MR. Pollock, 2) Clara Luz, 3) Bello Lobo, 4) Peringote, 5) Jupino, 6) Buho, 7) Ritmo Stone, 8) Motorazo, 9) Hectors.

4a carrera sobre 1200 metros

premio "FUNDACION DE SANTA FE" (no oficial) 1200 metros. A las 14 hs.

1) Indio True, 2) Austerity, 3) Jennifer Plus, 4) El Carolo, 5) No está Mal, 6) Indy Talent, 7) Yesi, 8) Krampus, 9) Farhero, 10) Vengador Warrior, 11) One Promise, 12) Glendullan, 13) The Money, 14) Ligia Elena.

5a carrera sobre 1200 metros

premio "SOBERANIA NACIONAL" (no oficial). A las 14.40 hs.

1) Jameela, 2) Pocho Lucero, 3) Ahorro Planet, 4) My Freud, 5) Ciclon Zen, 6) Ritmo Carcelero, 7) Kellman, 8) Pinky Prize, 9) Ion's Prize, 10) Sol de Troya, 11) Don Ladrón.

6a carrera sobre 600 metros

premio "GOOD PRADO" (no oficial). A las hs 15.20.

1) Visa Lance, 2) El Topo Gigio, 3) Bindi, 4) Shy Macon, 5) Anunnaki, 6) Huapi Sale, 7) For Social, 8) Venenoso Oro, 9) Decoroso Road, 10) Visa Egipcio, 11) Stolen Dance, 12) Majesty Papyrus, 13) Es Mara, 14) Mystey Gold, 15) Villano Soy, 16) Tiene Onda.

7a carrera sobre 600 metros

premio "SANTA FE LA VIEJA" (no oficial). A las 14.30 hs.

1) Por Mucha Plata, 2) Que Vida Bomba, 3) Come and Go, 4) Que Perlita, 5) Juana del Bosque, 6) Surge Rafaela, 7) Huetel, 8) True Bet, 9) Paloko, 10) My Boss, 11) Pinnacle Star.

8a carrera sobre 1200 metros

premio clásico "JUAN DE GARAY" (no oficial). A las 16.40 hs.

1) Timberlake, 1a) Tormento de Amor, 2) Dancer Way, 3) Mi Predilecto, 4) Vallecano Inc, 5) Kaman Lef, 6) Tiempo Perdido, 7) Sandyman, 8) Giambellino, 9) Lifesavers.

9a carrera sobre 2000 metros

premio clásico "CARLOS PELLEGRINI-Copa Unión de Trabajadores del Turf y Afines" (no oficial). A las 17.20 hs.

1) Candy Strong, 2) Gran Cumparsero, 3) Sycomore War, 4) Enjoy the Ride, 5) Don Ivens, 6) Instant Acces, 7) Tony Cee, 8) Ritmo Free, 9) Blue Dacnis, 10) Dinners, 11) Predatore, 12) Sol de Areco.

10a carrera sobre 1000 metros

premio "BOCHINCHERO" (no oficial). A las 18 hs.

1) Bien Halo, 2) Gran Naútical, 3) Linda Dubai, 4) Numma, 5) Sacred War, 6) Shy Reina.

Tres, más el jockey

La reunión será sin público, con un estricto protocolo y según se informó desde el Jockey Club de Santa Fe, solamente ingresarán tres personas por caballo participante, es decir: peón, entrenador y propietario. Por su parte los jinetes que tendrán que respetar el protocolo se ubicarán en el cuarto de jockeys, para salir a montar en cada competencia. Todos los que ingresen deberán hacerlo con barbijos y respetando la distancia social. Cabe destacar que las carreras se podrán ver a través del canal de youtube del hipódromo de Las Flores y por intermedio de una aplicación (que no fue informada) se podrán realizar apuestas.