El deseo del "Pulga": "Pienso en Colón, pero quiero retirarme en Atlético Tucumán"

Su contrato con el Sabalero vence a mitad del año que viene. El 1 de enero de 2021 el "Pulga" cumplirá 36 años y su idea es poder jugar "uno o dos años más" con la camiseta del Decano tucumano.

"Donde me quiero retirar es en Atlético Tucumán, pero no quiero volver de paseo. Quiero retirarme bien, por la puerta grande y jugando". Con esas palabras, Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez confirmó su deseo de retirarse en el Decano tucumano.

Luego de marcarle un golazo descomunal a Central Córdoba de Santiago del Estero, que desde la Liga Profesional postularon para el Premio Puskas al mejor gol del año, el artillero nacido en Simoca le envió un guiño a los hinchas y dirigentes de Atlético.

"No se me pasa por la cabeza retirarme. Por ahora los entrenamientos los puedo terminar y no tengo grandes dolores... Hoy tengo contrato en Colón y pienso en este torneo. Donde me quiero retirar es en Atlético Tucumán, pero no quiero volver de paseo. Quiero retirarme bien, por la puerta grande y jugando", afirmó, en declaraciones al programa radial Cómo Te Va.

El Pulga analizó que "los futbolistas deben pensar en buscar opciones cuando se acerca el final de su carrera. Las puertas se cierran y las oportunidades son muy pocas. Uno se retira joven y con 40 años tenés la vida por delante".

Además, sacó chapa de su experiencia y a sus 35 aconsejó a los jóvenes futbolistas: "A los chicos les digo que se tienen que entrenar más, sacar las diferencias en las prácticas. Tienen que estar preparados, porque tal vez les toca ingresar pocos minutos en el partido y tienen que aprovecharlo", enfatizó.

Para finalizar, habló de su golazo con cara externa por arriba del Oso Sánchez: "Tal vez cuando se hacen goles en equipos más grandes la repercusión es otra. Uno busca ser protagonista en el equipo y en el club. Estoy muy contento porque lo hago en los entrenamientos y ahora salió en la cancha... Los partidos que miro intento ver a los arqueros y delanteros, cómo se mueven y cómo definen", remató.

El delantero quiere volver y los dirigentes de Atlético Tucumán lo saben. Los hinchas lo extrañan y se emoción con sus goles, a la vez que lamentan que no esté hoy mismo en 25 de Mayo y Chile para ser parte de este gran presente Decano.

Hay que recordar que el contrato del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez con Colón se vence en junio del año que viene, cuando el nacido en Simoca ya habrá apagado sus 36 velitas. Siempre deslizó en su entorno que le "gustaría uno dos años con la camiseta del Decano" antes de retirarse del fútbol argentino de manera profesional.

En su momento, de un día para el otro, el "Pulga" se levantó en Tucumán (donde era Gardel, Lepra y todos los músicos) y le pidió al presidente Mario Leito que "quería cambiar de aire sí o sí". Roberto San Juan, su histórico representante y agente FIFA, se puso a buscarle club rápidamente.

En ese momento, el mismo representante que había acordado con el presidente José Vignatti la llegada de "Fatu" Broun o de Alan Nahuel Ruiz, ofreció al "Pulga". Se anotaron, mano a mano, Colón y Rosario Central. Pero finalmente el nacido en Simoca se decidió por el rojo y negro de Santa Fe antes que por los "canallas" auriazules de Rosario.

"Nosotros no pusimos trabas, todo lo contrario", dijo Leito. Luego, por ejemplo, trascendió que Colón sólo puso 350.000 dólares (con la cotización de hace tres años) e incluso el mismo "Pulga" decidió no cobrar el 15 por ciento que le correspondía en Agremiados.

Sin dudas, más allá de tener bajones como cualquier jugador del mundo, fue una operación que Colón amortizó y recuperó con creces. De la mano del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, Colón jugó por primera vez la única final internacional de su historia, el 9 de noviembre del año pasado en La Olla de Paraguay frente a Independiente del Valle. Esa tarde, además de doblarse el tobillo antes del juego, falló un penal donde el polémico Pinos adivinó la dirección.

Luego de esa derrota contra los ecuatorianos se habló mucho de una posible salida del "Pulga" de Colón; sin embargo se quedó en Santa Fe y está dispuesto a cumplir el semestre que queda de su contrato. Eso sí, el hombre ya avisa: su deseo es poder retirarse con la camiseta de su querido club, el Decano. El final de esta hermosa novela futbolera será en Atlético con la celeste y blanca de los tucumanos.

Tomás Chancalay fue papá

"Bienvenido Stefano" publicó el futbolista de Colón, Tomás Chancalay, en sus cuentas de redes sociales, comunicando que a las 19.25 de este viernes nació su hijo. Toda esta alegría familiar lo había llevado, en las horas previas, a pedir un permiso especial al cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez para poder quedar liberado y al márgen del partido que Colón jugaba esta tarde en el Cementerio de los Elefantes frente a Defensa y Justicia por la Liga Profesional. Obviamente que el "Barba" dijo sí y el chico quedó desafectado para el juego contra el "Halcón" de Varela.

¡Se agrandó la familia sabalera! Tomás Chancalay fue papá. Bienvenido Stefano ❤🖤

Luego de muchos idas y vueltas en esta pamdemia, tanto el futbolista Tomás Chancalay como su representante Adrián Ruocco (el mismo del "Apache" Carlos Tevez) llegaron a un acuerdo con el presidente sabalero José Néstor Vignatti para prolongar el contrato con el Club Atlético Colón, fijándose en el mismo distintos momentos y montos para una posible transferencia. Para el "Barba" Domínguez, Chancalay es titular indiscutido.