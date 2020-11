https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A las 17.10 recibe a Defensa y Justicia

Utedyc no fue convocado para el partido de Colón

Los empleados del gremio se retiraron de la institución a las 10 al no haber recibido notificación de parte de la dirigencia de Colón para cumplir sus funciones y abrir el estadio.

Crédito: Archivo

Un nuevo conflicto se suscitó este sábado por la mañana, que al menos dificulta la realización en forma normal y habitual del espectáculo previsto para las 17.10, horario de comienzo del encuentro entre Colón y Defensa y Justicia por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En el partido ante Central Córdoba, no fueron convocados los de rama por reunión (los que se ocupan de las puertas del estadio y boleterías en los partidos) y se llevó adelante todo el trabajo con los mensualizados.

En este caso, ninguno ha sido convocado para efectuar el hisopado y por lo tanto se elaboró un comunicado en el que se informó que al no recibir comunicación, cerraron las puertas y se retiraron de la institución a las 10 de la mañana. Tenés que leer Colón busca clasificarse y a Defensa le quedan pocos tiros Se recuerda que no sólo se ocupan, los empleados, de abrir las puertas, sino también de la colocación de redes, pintura de la cancha y todos los trabajos de plomería y electricidad para que se desenvuelva el partido con normalidad.