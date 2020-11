Para Winkelmann se pasó de un "año duro" a un horizonte complejo pero "con trabajo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un año particular, signado por las restricciones que se impusieron a partir de la pandemia, el presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara de la Construcción, Sergio Winkelmann trazó un balance sobre el desarrollo del 2020 las proyecciones como la impronta que tendrá su gestión.

- Le tocó asumir en un año complejo, ¿qué balance se puede hacer respecto de lo que significó para la CAC y sus socios?

- Me ha tocado asumir en un contexto económico – político muy complicado, pero realmente lo que me ha llevado a tomar esta decisión es el apoyo que he tenido de todos mis colegas, de los asociados a la delegación y eso ha hecho que me haya decidido a transitar este año difícil que nos toca, pero con mucha fe de que las cosas van a salir bien.

- ¿Cuál es la impronta que tendrá la gestión frente a la CAC?

- Apunto acercar al socio a la delegación, creo que es fundamental darle participación, que se sienta parte de esta entidad; que podamos tener una comunicación fluida en la que esté informado permanentemente de todo lo que se hace dentro de la institución, creo que por ahí pasa el eje de la gestión. También tener un vínculo estrecho con el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal que son quienes están aportando siempre con lo que es la obra pública. Pero como te digo, el apoyo constante al socio en todo lo que sea obra pública y obra privadas, desarrollos inmobiliarios y todo lo que vincula a la construcción y que está relacionado con nuestra delegación.

- Han mantenido reuniones con los gobiernos provincial y municipal por diferentes motivos durante este año ¿Cómo han sido?

- Con el Gobierno Provincial ya veníamos con reuniones, previas antes de mi asunción como presidente, trabajando sobre el tema de consolidación de deuda que nos había quedado del gobierno anterior, para lo cual hoy, en la actualidad, es un tema resuelto. Y, de igual manera, seguimos en reuniones con el Ministerio de Infraestructura y Hábitat que conduce la ministra (Silvina) Frana, y con el Ministerio de Economía que está al frente el contador Walter Agosto. Con los dos ministerios hemos tenido reuniones, estamos bregando para ver un plan de obras para el año próximo, todavía no lo tenemos, pero sí nos han remitido que lo están elaborando y en los próximos días o meses lo vamos a conocer.

- ¿Y con la Municipalidad?

- También estamos en una instancia de negociación de una deuda, te podría decir que, histórica porque ya pasó más de un año y también estamos en diálogo permanente. Desgraciadamente hoy obras no está licitando la Municipalidad, estamos bastante parados pero queremos seguir en diálogo permanente. Estuve viendo que el intendente (Emilio Jatón) está gestionando, a través de un plan que larga el gobierno nacional que se llama "Argentina hace", dinero para encarar diez obras dentro de la ciudad que se refieren a obras de desagües, plazas, ciclovías que van a ayudar a movilizar un poco la economía de la ciudad.

- Esto trae aparejado trabajo para ustedes, para las empresas en general que trabajan con la obra pública, y también mano de obra...

- Exacto, pero también tenemos que tener en cuenta que la obra pública está parada desde hace dos años, dos años y medio, desde mayo de 2018 cuando (el ex presidente Mauricio) Macri produjo el recorte en el presupuesto de obra pública; desde ahí mes a mes hemos venido descendiendo y perdiéndose puestos de trabajo. Se llegaron a perder 150 mil puestos de trabajo en el ámbito nacional y se agravó mucho en esta época de pandemia donde ahí sí de los 150.000, 75 mil fueron de esta etapa.

- ¿Qué relación tienen con Uocra?. Desde la entidad se trata de que se cumplan los protocolos en las obras privadas.

- Junto con el gremio y la Secretaría de Trabajo se trabajó y logró uno de los primeros protocolos para Covid -19 y se han venido implementando muy bien y se ha acatado como se debe, le hemos dado el uso que corresponde y como corolario de todo esto es el éxito que hemos tenido ya que fueron muy pocos los infectados. El nuestro, es un sector particular porque trabajamos al aire libre, no hay aglomeración de gente. Hoy todavía seguimos con restricciones en lo que respecta a los desarrollos privados.

- ¿Cómo se avizora el 2021?

- En mi forma personal soy un tipo muy optimista y creo que el 2021 va a ser un año de trabajo, como se vienen dando las cosas. A través del gobierno nacional que viene anunciando distintos planes de apertura para la obra pública y del gobierno provincial que nos ha dicho también que tiene en cartera un paquete de obra para largar, creo que va a ser un año de trabajo.

- ¿Cómo se percibe la relación público – privada para los años que siguen?

- Venimos de años complicados, entonces aspiro a que pueda caminar, no te podría dar un panorama claro porque realmente se está viviendo una incertidumbre muy grande en el país.

- ¿Costará mucho resurgir luego de este año marcado por la pandemia?

- Yo creo que sí, que nos va a costar. Te podría decir también que hemos venido trabajando en el tema con los colegas y realmente hemos pasado momentos muy difíciles, pero soy optimista y creemos que vamos resurgir.