Línea directa

Sábado 21.11.2020

18:42

Maniobras peligrosas

MARTA SNAIDERO

"Hace años vengo denunciando a medios y a Prevención de la Comuna de Sauce Viejo. Para cargar combustible en la estación de servicio frente al Aeropuerto Metropolitano, automovilistas y conductores en general llevan a cabo maniobras peligrosas. Cruzan la ruta 11 por donde no se debe, con riesgo para quienes circulan de sur a norte y egresan de la estación. ¡¿Todo está permitido en este país?! Una valla sería adecuada para 'recordarles' que deben girar en acceso al Parque Industrial y retomar hacia la estación de servicio".

****

Yuyos sobre la ruta

FABIO

"Quería decirle al señor Jatón que circulando por la ruta 168, viniendo de Rincón para Santa Fe, se observa que la gente que usurpa y vive abajo de la ruta está cortando los yuyos y los dejan en la banquina, ocupando parte de la ruta, pudiendo ocasionar un accidente. Yo no entiendo cómo la Municipalidad no acciona, no hace algo para retirar a la gente de ahí, de lugares infrahumanos y peligrosos, y darles otro lugar y sacarlos de abajo de la ruta, porque también cuando se inunda van a cortar la ruta para que les den alimentos y chapas".

****

Aclaración

ANTONIO CAMACHO GÓMEZ

"Pido que informen al público en general sobre un fúnebre publicado el 12 del corriente, de mi autoría, sobre el aniversario de fallecimiento de mi esposa, en que cito un poema en donde hay dos errores garrafales. Yo como lexicólogo, editorialista del diario, etc. no los puedo dejar pasar: uno en un verso debería decir: exquisiteces en lugar de exquisiteses y en el último verso dice vello, en lugar de bello. Gracias por hacer la aclaración pública".

****

Paisaje lunar

GRACIELA DEL CENTRO

"Sr. intendente: asfaltar 4 de Enero 2700, los vecinos de esta cuadra estamos hartos de los ruidos, sacudones y vibraciones provocados en nuestras viviendas por el tránsito en general y pesado en especial, sean ómnibus o camiones. Los pozos se acrecientan y profundizan con las hormigoneras y cementeras, roturas de pavimento para conectar cloacas, etc. En pocos años, en esta cuadra se levantaron 3 edificios y los vecinos somos convidados de piedra. No vemos carteles que digan: disculpas por las molestias producidas. Gracias por el espacio".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Puedo querer la mentira, pero de ninguna manera puedo querer una ley universal de mentir. Pues, según una ley semejante no habría propiamente promesa alguna. Y aun más: puedo desear robar, pero no quiero que el robo se convierta en una ley universal, porque con tal ley ya no habría propiedad".

****

Urgencias sin respuesta

ROSA DE B° MAYORAZ

"Estoy indignadísima. Quiero comunicarme con Pami por urgencias y no atienden. Lo mismo pasa con Anses. ¿Qué piensan hacer? Si todos trabajan, ¿por qué el Pami y Anses no lo hacen?, ¿por qué sus empleados no van a trabajar? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Necesitamos hacer consultas, sacar turno, pero si no atienden ¿cómo hacemos? ¡Por favor, somos viejos, no podemos estar así! No podemos estar gastando en colectivo para ir y venir. Alguien tiene que intervenir en esto, sea el gobernador o la autoridad que corresponda. ¡¡Tienen que atender al público!! Esto no puede seguir así. Gracias al diario por el espacio".