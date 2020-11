https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Peisadillas ¡Sé mental! Deberíamos racionalizar la sinrazón para ser razonablemente humanos. Comenzar a reír otra vez, imitar la sonrisa propia y plasmarla en un tapabocas, transferir la alegría a ese pedazo de tela que nos tapa la mejor parte del cuerpo.

"Soy lo que sobrevive de mí". Erik Erikson

Muchos de los sueños que fueron soñados se disipan, se hacen humo, se desmaterializan en la realidad (maldita devoradora de sueños) perdiéndose en la atmósfera real de lo que fue inicialmente irreal. Por suerte existen sueñitos (así, chiquititos, porque soñar en grande a veces suele traernos grandes desilusiones) que se hacen realidad, sueñitos que de la nada nacen y sin mediar palabra desvanecen, pero que van dejando el placer interno de saberse un cumplidor de sueños realizados... Pero no nos preocupemos queridos soñantes de "Peisadillas", siempre hay tiempo para volver a soñar. Pues soñar no cuesta nada y, por ahora, no está gravado por ningún impuesto provincial o nacional, no pesa por la soñante cabeza ningún tipo de decreto de necesidad y urgencia, nuestros sueños solos están grabados en nuestra memoria, sin la necesidad de apretar como hace años en los reproductores de cassettes "Play" y "Rec" al mismo tiempo y con los dedos en V.

Con los dedos en "V" de "Venceremos" al "Virus"; te estoy hablando de la "V" de "Vacuna", con la "V" corta que es la misma de "Vida" larga, ¿vió? Más allá del chiste corto (pa' larga la esperanza) y evitando herir susceptibilidades, ellos, los muchachos investigadores, todos unidos vencerán, sin combatir el capital, obviusly. Deberíamos racionalizar la sinrazón para ser razonablemente humanos. Comenzar a reír otra vez, imitar la sonrisa propia y plasmarla en un tapabocas, transferir la alegría a ese pedazo de tela que nos tapa la mejor parte del cuerpo que es transmisora de nuestra felicidad, riámonos del drama, salgamos a sublimar nuestra mejor cara de júbilo y aguantar un poquito más; hagamos el intento al menos para que este año olvidable sea un año para recordar. Luchemos para que este período excrementicio que comenzó allá como un cuento chino en la ciudad de Wuhan en el día más viejo del año 2019 sea pasado lo más presente posible.

Ya sé, podrán decirme que no hay motivos para reírse, pero siempre hay espacio para el humor; en la desgracia anida la gracia; se sabe, el humor nace de la tragedia. Sin la tragedia no existiría el humor judío, los chistes en lo velorios, los grafitis en revoluciones… El chiste es impertinente, la risa a veces suele ser inoportuna y hasta escandalosa, pero pensemos un poco… ¿Qué seríamos sin la risa, sin esa explosiva y saludable espontaneidad de alegría que abarca y compromete a todo el cuerpo con su dosis de salud y liberación? Está comprobado que la risa libera; el humor es un acto de liberación, pues uno no va preparado para reírse a una misa, a un velorio o asistiendo a una conferencia mundial de "caracúlicos" acartonados con cara de situación y sórdida seriedad; nadie se prepara para oír la frase corta y contundente que ridiculiza un momento aciago y dramático. Evitamos el absurdo, pero nos encanta verlo en el otro, nos causa gracia y es un motivo más para compartir con otros y para que esos otros también compartan la alegría de lo anecdótico.

¿Qué no hay ganas de reírse?, entonces pone tu risa a plazo fijo, el tiempo a la larga te va dar un motivo para reír. En "Crímenes y pecados" de Woody Allen, uno de sus personajes decía algo que después lo escuché en esa maravillosa serie que es "The Big Bang Theory", esta vez en la voz de Sheldon Cooper -un insoportable individualista y brillante científico- que decía en uno de los capítulos donde él trata de teorizar mediante fórmulas y postulados sobre lo que hace reír: "La comedia es igual a la tragedia más tiempo".

Mensaje esperanzador si los hay, porque si bien uno no se prepara para la risa, sabemos que cuando llega, alivia el peso de la existencia. La descarga emocional que lleva la risa ¡hasta nos da sueño! Nos hace olvidar de las preocupaciones y eliminar de lleno los miedos que generalmente hacen su aparición en las noches.

Somos lo que sobrevivimos; y si de sobrevivir se trata, nada mejor que éste 2020 que lentamente se va quedando atrás, para medir el daño de nuestra efímera supervivencia. ¿Será un año para olvidar? ¿será un año para recordar? De algo vamos a estar seguros, habrá un antes y un después. El Covid19 que estalló en el 2020 ¿Se detendrá en el 21? El año donde las sonrisas se ocultaron primeramente en medicinales barbijos, se reemplazaron por autóctonos e inventivos cubre-bocas y dieron paso a una increíble variedad de diseños y colores de barbijos "on demand", demostrando ante la adversidad que siempre existe el ocio creativo detrás. Lo que no cambió fue la irremediable irreversibilidad de la muerte, mucho "re re" para decir muerte. Ante tal perspectiva, la esperanza se hace visible en ese horizonte que siempre uno asume lejano... y casi sin querer, asoma la expresión de deseo: el "ojalá" está a pedir de boca tapada. Quizás ese ojalá ya esté acá, aguantemos un poco más, solo resta un poco menos.

Si la alegría no fecunda, si la simiente de la pena no para de crecer; si tus problemas se reproducen… ¡sé mental! No lo pienses tanto y desconecta los problemas de tus días, ponete a reír a lo loco, a lo tonto, sin importar nada ni nadie, pues como dijo una vez Charles Chaplin, "Ríe y el mundo reirá contigo; llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar". Sonora carcajada y hasta la próxima risotada.

