"Nativos Mutantes" de nuestro suelo

El multiinstrumentista, compositor y realizador audiovisual de 24 años recopiló en su primer álbum solista canciones compuestas a lo largo de los años, interpretadas junto a un seleccionado de músicos santafesinos. El Litoral conversó con él sobre esta material y pudo entrever algo de "Folcorno", su próximo proyecto.

"Nativos Mutantes" es el primer disco del santafesino Julián Marcipar, joven artista de tan solo 24 años, que es multiinstrumentista, compositor, productor y ya tiene una larga y premiada trayectoria. El álbum (prologado por Ruth Hillar de Canticuénticos) hereda el repertorio del grupo del mismo nombre, y reúne al compositor con sus compañeras en aquella propuesta (Cecilia Belén Godoy y Camila Marcipar), sumando nuevas composiciones y participaciones de intérpretes.

En diálogo con El Litoral, Marcipar contó el proceso que tiene en este álbum su punto de llegada, y sus propuestas para el año que viene.

Años creativos

-Fue a lo largo del tiempo, pero ¿cómo fue el proceso de composición de las canciones de "Nativos Mutantes"? Varias con letra de Cecilia Belén Godoy y tu hermana Camila.

-Es un repertorio de composiciones ya viejas: capaz que las primeras fueron creadas hace como siete u ocho años. Muchos fueron temas que había compuesto más de chico; nos juntamos con Camila y nos pusimos para retrabajarlos y adaptarlos, con las letras de ellas, que todo funcione. En el caso de "Encuentros para la nueva forma" era una cancioncita que había hecho a los 11 ó 12 años, le pusimos la letra de Cami. La mayoría de las canciones las fuimos trabajando así.

-"Y si no ves vecino" es una de las letras más políticas y es tuya; y tiene un video que ganó varios premios.

-Fue el fruto de la experiencia: aquí en Rincón se abrió una especie de "guerrillas improvisadas"; la cuestión era que nos terminaban asaltando sucesivamente gente del barrio, compañeros de la primaria, literalmente nuestros vecinos. Después de varias veces de encontrar la casa vacía, por Mercado Libre apareció un clarinete con las baldosas del vecino que se podían ver desde afuera; se hizo la denuncia, entró la policía y nos recuperó el instrumento. De ahí salió la letra, como una especie de catarsis, obviamente con influencias del movimiento de cancionistas de izquierda.

Fue muy lindo el proceso: después ganamos la convocatoria del Inamu, Agustín Falco se puso la 10 y me guió en cómo abarcar el videoclip; después lo dirigí y fue uno de mis primeros proyectos audiovisuales, ahora estoy con varios más. Incluso trajo su (cámara) Blackmagic, vino a mi casa, se puso a filmar de onda. Después me recomendó a Lucio (Azcurrain), un montajista, así que le debo un agradecimiento inmenso; después vinieron los premios.

Fusiones

-La paleta va del huayno y la chacarera al candombe, el joropo y los ritmos centroamericanos, pero hay un colores y timbres personales. ¿Cómo se da esa apropiación de géneros y ritmos?

-Creo que se da demás de fluido, no es algo organizado, pensado. De todos los temas del disco quizás "Pentatónica" fue el más pensado y escrito con detalles; el resto fue algo que salió naturalmente, como fruto de ser hijo de Matías Marcipar, de estar con el Sonamos Latinoamérica siempre ahí; y estar en contacto con otros géneros también, como el estar en la Orquesta Juvenil tocando el corno, y todo el abanico de cosas que uno escucha naturalmente, a través de amigos.

Siempre digo que me tendría que esforzar para hacer un género limpio, "respetando", y si hago algo que me fluye sale "Nativos Mutantes": esa sonoridad donde además del folclore latinoamericano, que me nace por haberlo vivido siempre, también se filtra otras sonoridades, el corno que tanto estudié.

-Hay un fino y complejo trabajo en los arreglos. ¿Cuánto hubo de sentarse a escribirlos antes y cuánto de trabajar con cada músico?

-Eso es re interesante en el disco, porque hay mucha diversidad. Como fue un grupo antes, hubo mucho de trabajar con cifrados, con arreglos: "Música en el aire" está todo trabajado así; "Y si no ves vecino" es una plantilla orquestal con cada nota puesta donde tiene que ir, como si fuera una obra de orquesta; y "Pentatónica" tiene escrita cada notita.

Después con "Szfkttt", ese tema que es más académico, está escrita la línea y después abajo la batería que improvisa se fue dando con los ensayos.

Uno es el camino de la música popular y otro es el de lo académico, y en el disco se dieron las dos cosas, muy a la par. Mucho de trabajar en ensayos y revisar ahí, y mucho de escritura fina y detallada en partitura.

Convites

-¿Cómo se fue abriendo el proyecto desde el grupo inicial a las convocatorias?

-Primero armamos un grupo con Camila Marcipar, Cecilia Belén Godoy y Anahí Giménez en el bajo, estábamos en un grupo que Khomanta Jallu. Después fuimos rearmando con temas propios, donde se fueron generando la mayoría de los temas de este disco, Nativos Mutantes: en homenaje el disco se llama así. Ahí estábamos con Camila y Cecilia, aunque después se volvió a sumar Anahí en varios de los temas. Después fuimos acompañados por varios colegas a los que admiro muchísimo en varios de los temas, como Luciano Stizzoli, Nahuel Ramayo: ese era el núcleo con el que viajamos por el país y ganamos diversas convocatorias con este repertorio.

-Después sumaste a Lautaro Santapaola, a Iván Wolkowicz...

-Son un diverso abanico de amigos muy queridos, que además poseen un virtuosismo impresionante. Tenía muchas ganas, tanto en este como en el disco que sigue (que sale el año que viene) de compartir con ellos, porque realmente los admiro muchísimo y porque me encanta trabajar con colegas y amigos de ese nivel. También me gustaba que sean tan eclécticos: pueden tocar folclore, rock o lo que sea de una manera impresionante, estaba también maravillado con eso. Aparece en el solo de fagot Eric Daneri, que toca metal y también clásico como yo: así hay muchísimos ejemplos con cada músico. Son eclécticos como yo, y pudimos compartir toda esta música hermosa.

-Lo tuviste a tu viejo grabando algunos aerófonos.

-Claro: mi papá aparece tocando aerófonos en "Y si no ves vecino", y aparece con un solo de saxo tremendo en "Pentatónica".

En estudio

-La mayor parte del trabajo se grabó en el estudio El Pote, con Luciano "Lutta" Luggren. ¿Cómo fue el trabajo de llevarle al estudio todo este orgánico tan mutante de un tema al otro?

-Luciano Luggren es fundamental en este disco, como en el que sigue. Si bien grabé también en lo de Gabriel Estrada, y en lo de Lito Vitale con Juan Belvis la base de uno de los temas, Luciano es la pieza fundamental con el que pensamos todo. Fue súper arduo: muchos años de grabar en multipistas, de ir probando, de esperar a cada músico cuando pudiera, porque todos grabaron de onda, con la mejor voluntad. Era que todos estén cómodos, que todos disfrutasen de la grabación.

Fueron muchísimas horas con Luciano, pensando las reverbs, los ecos; muchísimas horas muriendo de risa en el estudio: Lutta ya es un gran amigo con el que se la pasa muy bien grabando, además de la cabeza musical que tiene y de todo lo que aporta.

-Además de todo el trabajo previo hubo mucha post.

-Muchísima. Me encantó tocar y pensar cómo quiero tocar y cantar; componer, pensando qué quiero decir en las letras y en la música; después arreglar, con qué timbre lo quiero hacer. Y después grabar y decidir con Lutta qué reverb quiero, un trabajo de post muy grande. Son todos los procesos para poder ser creativo y lograr un resultado lo más fino y personal posible.

-"Entre átomos y galaxias" fue el que se grabó en lo de Lito, una obra ganadora de concursos, que representó a la provincia.

-Exactamente. En su momento mandamos "Y si no ves vecino" y quedamos representando a la provincia de Santa Fe en las Olimpíadas de la Juventud 2018, elegidos por Miss Bolivia y Lito Vitale. En esa ocasión, además de tocar grababas un tema en lo de Lito: ahí grabamos la base de este tema. Ahí ya lo invité para el disco que sigue, donde Lito toca un arreglo de "Huayno-t" para "Folcorno". Así que fue una experiencia maravillosa.

En banda

-"Pentatónica" es medio de rock progresivo, es de lo último que se grabó, y tiene una sonoridad diferente al resto del álbum. ¿Cómo fue hacerla, con el coro y la instrumentación más eléctrica?

-Venía de muchos años de este repertorio, de ir puliéndolo, de composiciones bastante antiguas. Me agarró una especie de ansiedad de algo más ansioso (risas), como "Pentatónica". Quería que el disco tuviese ocho temas, y proponer algo nuevo. Elegí "Pentatónica", que me parecía que tenía todo el concepto de "Nativos Mutantes", de esta esencia internacional que es la pentatónica. Lo trabajé con toda la energía que aparecía un poquito en "Entre átomos y galaxias"; una energía que me caracteriza desde chiquitito: siempre decían que mientras mi hermana hablaba lento, yo hablaba súper alborotado (risas).

Tenía ganas de probar algo así, hice un trabajo fino de arreglo con este nuevo estilo, con la banda GPS que son unas bestias peludas y lo tocaron tremendamente. Se sumó también Mauricio Rodríguez, que es también un pianista muy zarpado; Valentín Mansilla en la flauta y mi papá que metieron unos solos espectaculares. Y todo un coro ahí, como si fuera Freddie Mercury (risas), para sostener la premisa de esta pentatónica que nos unifica. Y que a veces eso que nos parece muy sencillo es esencial y tiene una grandeza: esa era la tesis de este tema.

Diversidad

-Venís trabajando en proyectos muy diferentes, artísticos y pedagógicos (que también ganaron convocatorias), conviven en vos el cornista clásico y el artista de géneros populares. ¿Cómo interactúan entre sí todos estos Julianes?

-Es buenísima la pregunta. Me siento realizador, y de alguna manera siento que se unen la composición, la pedagogía, inclusive hasta el marketing: todo se trata de comunicar, de símbolos de un receptor tiene que decodificar para sentir cosas y para aprender algo. Todo se mezcla: hay un poco de pedagogía en "Nativos Mutantes", con algunas letras hasta un poco "morales", más de lo que ahora haría. También cuando tengo que dar una clase pienso en empezar con un tema, hacer un desarrollo, después una reposición; armar un pico, un clímax.

Es como que todas las ciencias se pueden cruzar, y me parece hermoso. Si buen uno ve que por ahí estoy haciendo un cortometraje de animación con Lucas Cid, después concierto didáctico que no tiene nada que ver, siempre son sostenidos por mis creencias, por las cosas que mi corazón quiere decir. A veces siento que la mejor forma de decirlo es una canción, a veces es un cortometraje, o una clase. Intento que cada cosa que siento hacer y decir sea de la mejor manera, y con la plataforma adecuada.

Por el país

-Algo contaste, pero ¿qué podés adelantarnos de "Folcorno"?

-Es un disco que salió de Espacio Santafesino, igual que "Nativos Mutantes". Salió el subsidio antes de crearlo, lo cual me permitió organizar muy bien la propuesta. La idea era trabajar el corno francés solista en el folclore argentino, pasando por los diferentes géneros. Fui viajando por el país: grabé en Bariloche, en Jujuy, en Buenos Aires; con varios referentes: el Chango Spasiuk, Vitillo Ábalos, el Tiki Cantero, Lito Vitale, Micaela Chauque, Andrés Pilar.

Grabé algunos temas que ya existen, como "Tristeza", y otros que son experimentación total compositiva, arreglística, como un chamamé para dos cornos naturales, como la "Chacarera de Mozart" basada en un concierto para corno clásico que se vuelve una chacarera; y otras cosas locas que remiten a un folclore bien épico, muy de película, que podría estar ilustrando una serie argentina donde aparece el camino del héroe: el corno tiene esa sonoridad de Hollywood. Nuestro folclore acompaña de abajo, que en lo personal me encanta.

-¿En qué etapa está?

-Está prácticamente cocinado: falta terminar unas mezclas, la masterización y ya el año que viene lo que sería la difusión para que pueda hacerse conocer.