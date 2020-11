https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 22.11.2020 - Última actualización - 9:40

9:39

Atención oftalmológica Se acordó con la mayoría de las obras sociales y prepagas

Los oftalmólogos nucleados en la Asociación de Oftalmólogos de Santa Fe, representados por Servicios Oftalmológicos SA (SOFSA) de nuestra ciudad, trabajaron en este tiempo para acordar la atención oftalmológica con las obras sociales y prepagas que habían suspendido la cobertura a sus afiliados. El conflicto surgió ante la falta de actualización de los honorarios desde el 2019 en un contexto inflacionario y con el impacto generado en la atención por la pandemia de Covid.

Los profesionales oftalmólogos continúan realizando gestiones para sumar a las pocas entidades prestadoras de salud que aún no acordado, incluso con un gran esfuerzo puesto de manifiesto en cada reunión, a fin de que no haya afiliados que deban abonar la consulta y/o la/s prácticas de forma particular.

El requerimiento de SOFSA a obras sociales y prepagas tuvo como premisa que los valores solicitados sean inferiores a los sugeridos por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y la consulta ética mínima establecida por el Colegio de Médicos de Santa Fe. Cabe destacar que los profesionales continuarán insistiendo para llegar al 100% de acuerdo con todas las prestatarias, entendiendo la urgencia de lograr un acuerdo que garantice la atención como venía dándose antes de la suspensión.

El listado de convenios firmados con obras sociales y prepagas hasta el momento es el siguiente.

AAPM, AGUA Y ENERGÍA, AMEP, AMOIAG, AMUR, ANDAR VISITAR, ARGUS, ART LA SEGUNDA, ART PREVENCION E INTEGRO (*), ASOCIART ART, CAMIONEROS PRIMERO, CONFITEROS, DASUTEN, ENSALUD (*), GALENO ART, GERDANA, GRUPO SAN NICOLAS, IAPOS (*), INTEGRAL SALUD, JERARQUICOS SALUD (*), LA SEGUNDA, LEY 5110, LUZ Y FUERZA, LUIS PASTEUR, MUTUAL DEL CLERO/SP, OMINT (*), OMINT ART, OPDEA (*), OSPAC, OSPEDYC, OSPIHMP, OSSACRA, OSSEG SEGUROS, OSMATA (*), OSPAC, OSPEDYC, OSPIL, PAMI (*), PODER JUDICIAL (*), PREVENCION SALUD (*), PROTECCION FAMILIAR (*), SADAIC, SANCOR, SAT, SMATA (*), SUTIAGA, TELEVISION, TRABAJADORES DE FARMACIA, UOM, SEGUROS (*)

(*) Incluyen consulta COVID en convenio





Mientras tanto se encuentran momentáneamente suspendidos los acuerdos pero se continúa la negociación con siguientes prepagas y obras sociales:

Prepagas: ACA SALUD, MEDICUS SA, MEDIFE, MUTUAL FEDERADA, OSDE, SWISS MEDICAL GROUP

Otras Obras Sociales: CAJA FORENSE, CAJA DE INGENIEROS, CIENCIAS ECONÓMICAS, UNL

En www.sofsa.com.ar los pacientes encontrarán a los profesionales nucleados en SOFSA para que puedan elegir el profesional a consultar.

Es de destacar que los profesionales oftalmólogos recuerdan a la población la importancia de retomar los controles anuales y en aquellos que tengan patologías crónicas, atención que se concreta bajo todos los protocolos de prevención de Covid 19.