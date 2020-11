https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 22.11.2020 - Última actualización - 10:50

10:46

Para muchos, es por lejos el estadio más moderno de Brasil y uno de los mejores de Sudamérica. Tiene una capacidad total de 48.902 espectadores. Fue escenario de la Copa del Mundo 2014, Juegos Olímpicos 2016 y Copa América 2019. Entre otros, allí desfilaron Paul McCartney y Roger Waters.

INFORME ESPECIAL: el estadio donde jugará el Tate este martes... El viejo sueño de Unión en la Fuente Nueva de Bahía Para muchos, es por lejos el estadio más moderno de Brasil y uno de los mejores de Sudamérica. Tiene una capacidad total de 48.902 espectadores. Fue escenario de la Copa del Mundo 2014, Juegos Olímpicos 2016 y Copa América 2019. Entre otros, allí desfilaron Paul McCartney y Roger Waters. Para muchos, es por lejos el estadio más moderno de Brasil y uno de los mejores de Sudamérica. Tiene una capacidad total de 48.902 espectadores. Fue escenario de la Copa del Mundo 2014, Juegos Olímpicos 2016 y Copa América 2019. Entre otros, allí desfilaron Paul McCartney y Roger Waters.

San Salvador de Bahía de todos los Santos es una ciudad mágica y querible, donde la historia pura de la primera capital del Brasil está a la vuelta de cada esquina. No por nada la llaman, entre otros apodos, "Capital de la Alegría". La incidencia de los barcos portugueses para su fundación la transformó para siempre en la mayor ciudad del mundo "con negros", después de África. Son casi tres millones de habitantes los que la hacen la ciudad más poblada del Noreste del país. Allí jugará Unión este martes, a las 19.15, por la Copa Sudamericana contra el Esporte Clube Bahía por los octavos de final.

El Centro Histórico del Peleourinho, declarado Patrimonio de la Humanidad; sus playas; el Faro da Barra; la musa inspiradora de Olodum: la mejor percusión del mundo; el Lago de los Dioses; sus muchas Iglesias; el Templo del Señor de Bonfim; sus favelas; el Mercado Modelo. Son todas postales imposibles de olvidar para quienes tenemos la fortuna de haber estado en esa ciudad.

Lo que más me llamó la atención y nunca olvidaré de Bahía es el ritual que las mujeres morenas ofrecen como un regalo a cualquier turista: las llamadas "cintitas de colores de Bonfim". Es el souvenir-souvenir más típico de Bahía. "A la vez creo yo el más grande y famoso amuleto religioso católico si es que el catolicismo y los amuletos tienen permiso para convivir", cuentan los bahianos.

La cinta dice "Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahía"; muchos las llevan puestas, otros las ofrecen al Santo dejándolas en la reja de la iglesia que lleva ese nombre. Vienen en muchos colores y cada uno significa una bendición diferente. Si bien todas las cintas tienen connotaciones positivas y cualquiera da buenas vibraciones, cada una tiene un significado en particular.

Es una cinta de tela estampada: 10 milímetros de ancho y de 40 centímetros de largo. "Se cuenta que si haces tres nudos y pides un deseo por nudo, cuando el nudo se deshaga tus deseos se cumplirán", explica la tradición bahiana.

Este martes, a las 19.15, cuando el Tate pise el Arena Fonte Nova deseará que esa "cintita de Bonfim" se desate con suerte rojiblanca el martes 1 de diciembre en Santa Fe con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Para conocer detalles del Arena Fonte Nova, El Litoral logró una entrevista exclusiva con Thaise Muniz, una simpática bahiana que es la Responsable de Prensa y Comunicación del imponente estadio donde este martes jugará Unión.

"Desde su apertura, Arena Fonte Nova fue una fuente de emociones continuas. Con equipos multiusos, se confirma su versatilidad en la recepción de eventos de diversos tamaños y características, muchas veces simultáneos. Desde su inauguración (7 de abril de 2013), con el clásico bahiano Esporte Clube Bahía contra Esporte Clube Vitória, el Arena ha sido escenario de importantes competiciones deportivas como la Copa FIFA Confederaciones (junio 2013), recibiendo en esa ocasión tres partidos: Brasil-Italia, Uruguay-Nigeria y la disputa por el tercer puesto entre Uruguay e Italia (partido memorable, con 30 minutos de prórroga y tanda de penaltis en el que la Azzurra ganó por 3 a 2)", recuerda Thaise.

"En 2014 recibimos la tan esperada Copa Mundial de la FIFA. Arena Fonte Nova fue escenario de cuatro partidos de la primera fase: España-Holanda, Alemania-Portugal, Suiza-Francia, Bosnia-Irán; un partido de octavos de final (Bélgica-Estados Unidos) y uno de cuartos de final (Holanda-Costa Rica). Fueron partidos llenos de emoción, con "lluvia de goles" para la alegría de la afición. Esto hizo que la prensa deportiva la llamara con el apodo de "Fuente de Goles" al estadio", explica la Jefa de Prensa del estadio en esta entrevista exclusiva del diario de Santa Fe.

Tras ser elegido el mejor estadio de la Copa de las Confederaciones 2013, Arena Fonte Nova volvió a ganar el título en el Mundial 2014, por la web de la FIFA y la UOL. Entre los aspectos evaluados se encuentran características como movilidad, seguridad, alimentación, voluntariado, telefonía y limpieza.

En 2016 llegaron los Juegos Olímpicos de Río 2016: se jugaron allí diez partidos, siete de ellos masculinos y tres femeninos. Recibió un partido de los Clasificatorios de la Copa del Mundo 2018 de la Selección Brasileña. Y fue una de las sedes de la Copa América en 2019.

"Arena Fonte Nova es más que polivalente: es versátil e innovador y, por qué no decirlo, sorprendente. Con la realización de grandes espectáculos nacionales e internacionales con superestrellas del quilate de Paul McCartney, Roger Waters, Summer Festival, Carnavalito y el regreso del dúo de cantantes nacionales Sandy & Junior. Realizamos la primera Campus Party (evento tecnológico para jóvenes) en una Arena de Brasil y organizamos ferias empresariales. El Fonte Nova consolida su posición como sede de estos eventos y pone definitivamente a la ciudad de Salvador y al estado de Bahía en la ruta de los grandes conciertos", dice la jefa de prensa del estadio en exclusiva a El Litoral.

Desde su inauguración, acumula 106 eventos deportivos y no deportivos en el último año, con cerca de 1.5 millones de asistentes, contribuyendo, directa e indirectamente, por un impacto positivo de 500 millones de reales en la economía de la ciudad de Bahía.

"Durante la pandemia apoyamos al Gobierno Municipal y al Estadual en las campañas de vacunación y en el armado del Hospital de Campaña, respectivamente. Paralelamente, estamos trabajando en la reprogramación de eventos para 2021. Para el ciclo 2021/2024, nuestro objetivo es transformar la Arena Fonte Nova en un centro de entretenimiento, con funcionamiento continuo e inserción en el mundo virtual. Ya está listo el Arena Gamer, espacio dedicado al universo gamer y el Museo de Bahia está en desarrollo. Estamos en negociaciones para instalar un restaurante temático y construir un centro comercial con espacio de coworking", explica esta simpática bahiana a El Litoral.

El Arena Fonte Nova, donde jugará Unión este martes a las 19.15 por Copa Sudamericana ante el Bahía, fue el primer estadio del mundo en recibir la Certificación Internacional de Calidad ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad para el Alcance de la Construcción de Arenas Polivalentes.

El viejo sueño de Unión se posará, en un puñado de horas, en esta mágica Fuente Nueva de San Salvador de Bahía de Todos los Santos. La única "cintita de Bonfim" que quiere el Tate es la que dice "Cuartos de Final de la Copa Sudamericana 2020".

Uno más

Si bien no se informó todavía en forma oficial, El Litoral está en condiciones de adelantar que uno de los jugadores que fue titular en el partido del viernes en Sarandí, habría dado positivo de Covid y que no sería el único, aunque es prudente esperar la información que brinde el club. Se recuerda, en tal aspecto, que están en recuperación, por ese mismo motivo, Leyes, Peano, Nani y Cecchini. Ya Márquez ha recibido el alta y estará en condiciones de viajar a Bahía este lunes. En cuanto al equipo, Moyano, Vera, Blasi, Galván, Corvalán, Carabajal, Cabrera, Troyansky y Márquez tendrían su lugar entre los once. Restaría definir si Cañete continúa en el equipo, si aparece Assis como titular o Nardoni o ambos, pero ya hay una base que se perfila para jugar el martes a las 19.15 ante Bahía, que viene de ser goleado.

Como si estuviera en El Quillá, por Enrique Cruz (h)

Ahí jugamos contra Colombia en la Copa América del año pasado. Y ahí se pudo disfrutar ese típico espectáculo multicolorido, acompasado por el paisaje, que distingue a esos estadios que le suman belleza natural a la belleza de su estructura. Argentinos y colombianos, en tren de fraternidad colectiva, brindaron un show en la previa de aquél partido que resultó inolvidable. Fue un sábado de muchísimo calor y humedad, algo que es habitual y que identifica a estas ciudades del norte brasileño. El desfile de cerveza y otros tragos refrescantes resultó inevitable, como era de suponer y esperar.

Trasladado a Santa Fe, el Fonte Nova es un estadio que está enclavado en un lugar muy parecido a nuestro querido Parque Sur. Hay un lago ubicado detrás de esa cabecera sin tribunas, que lo adapta -al estadio- perfectamente para la realización de los grandes espectáculos artísticos y, sobre todo, musicales.

Como si esto fuera poco, hay una amplia avenida sobre uno de sus laterales, más amplia y con espacios a los costados, pero al estilo de nuestra circunvalación. Por eso, la comparación con El Quillá. A otra escala, con más espacios y con un lago más grande que el nuestro, pero es como si el estadio estuviese enclavado en el lugar en el que se erige uno de los clubes con el paisaje más bello que tiene nuestra ciudad.

Foto: Archivo

48.902 Espectadores

Es la capacidad que Conmebol y la FIFA validaron oficialmente para el Arena Fonte Nova de San Salvador de Bahía, escenario donde este martes a las 19.15 jugará el Unión de Juan Manuel Azconzábal por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020.

Los números del Arena

38 bares

765 playas de estacionamiento interno

535 playas de estacionamiento externo

2.056 asientos Vip Lounge Premium

70 vestuarios

10 elevadores

. 133 baños