https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 22.11.2020 - Última actualización - 12:34

12:32

Barretearon el portón de una vivienda ubicada a escasos metros de la Comisaría 11a. La policía detuvo en las inmediaciones a cuatro cordobeses que serían los delincuentes.

A plena luz del día Increíble intento de robo en avenida Aristóbulo del Valle Barretearon el portón de una vivienda ubicada a escasos metros de la Comisaría 11a. La policía detuvo en las inmediaciones a cuatro cordobeses que serían los delincuentes. Barretearon el portón de una vivienda ubicada a escasos metros de la Comisaría 11a. La policía detuvo en las inmediaciones a cuatro cordobeses que serían los delincuentes.

Este sábado, a pleno sol, en la siempre concurrida avenida Aristóbulo del Valle y a la vista de una comisaría, delincuentes trataron de romper un portón para ingresar a una vivienda. La policía actuó con rapidez y logró detener a cuatro sospechosos, todos cordobeses.

"Ayer, hubo mucho movimiento en mi domicilio. Cuestiones familiares. Tuvimos que internar a un pariente por cuestiones de salud. Estuvo la ambulancia y a las 13.45 también se fue mi esposa. Creo que por eso estos tipos pensaron que no quedaba nadie en la casa, pero estaba yo. Unos minutos después comencé a sentir ruidos en el portón. Pensé que era alguien conocido que llegaba y al ratito me empiezan a tocar timbre desesperados familiares y vecinos. Salí y había dos policías de la Motorizada. Estaban todos acá afuera. Ahí me enteré de que unos muchachos me habían tratado de 'barretear' la puerta", relató Javier, comerciante que vive en el lugar.

Todo pasó en la avenida Aristóbulo del Valle al 4900, a una cuadra y media de la Seccional 11a. La víctima, que todavía este domingo no salía de su asombro, contó que se llevó una grata sorpresa en la comisaría. "Fui a declarar y tengo que reconocer que me atendieron muy bien. En todo momento los policías se mostraron dispuestos de la mejor manera a investigar en el barrio y tratar de retener a los sospechosos. Me dijeron que eran de Córdoba. Es llamativo. Nosotros no tenemos nada raro. Era más daño el que me iban a hacer que lo que me podían sacar. Se podían llevar mi televisor o mi auto", puntualizó.

"Lo que más preocupa -agregó- es la seguridad de las personas... a esa hora y tan a la vista. No es la primera vez que pasa algo así. Acá enfrente, ese local tiene rejas porque le trataron de levantar la persiana. Ahora, como a todos los que nos pasa esto, tenemos un doble problema. Tenemos que duplicar o triplicar la seguridad".

Por otra parte, Javier recordó otro hecho grave de inseguridad que tuvo que soportar su familia. "Mis padres viven en la cuadra de la comisaría y hace unos años los desvalijaron. Desgraciadamente tenemos que convivir con eso. Es evidente que no estamos bien y no hay mucha acción. Hay cosas que no están funcionando en la ciudad, independientemente de la política. La gente piensa que porque vivimos en la avenida, sólo importa que nos junten la basura o que limpien, pero la verdad que lo único que pretendemos es que no pasen más estas cosas. Queremos vivir tranquilos. Acá hay una vecinal que trabaja mucho, pero es como una batalla perdida. Igualmente, quedé muy conforme con la actuación policial. Vi caras nuevas. Ahora, vas a cualquier oficina del gobierno y la pintan cuatro veces al año y tienen sillas divinas. Como contracara, la seccional está como cuando yo era chiquito. Si no cuidamos a la policía, tampoco podemos pretender que nos cuiden bien", afirmó.

Foto: El Litoral

Aprehendidos

Según pudo saberse, una patrulla sorprendió y detuvo a dos de los sospechosos a 15 metros del lugar del hecho. Se trata de dos muchachos de 20 y 24 años.

Luego, los uniformados revisaron grabaciones de distintas cámaras de vigilancia públicas y privadas en las inmediaciones y así pudieron determinar que los acusados habían descendido de un Peugeot 307 de color gris.

Rápidamente, el auto fue ubicado en el cruce de avenida Aristóbulo del Valle y Huergo. Entonces fue apresado su conductor, un joven de 19 años y otros sujeto que lo acompañaba, de 29. Los cuatro se domicilian en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia vecina.

El caso quedó en manos de la fiscal Yanina Tolosa, quien dispuso que los cuatro arrestados sean identificados por robo agravado en poblado y en banda, en grado de tentativa. También ordenó que continúen tras las rejas, mientras continúa la investigación.