No debe haber muchos casos en la historia del fútbol... Fernández y Villagra, apellidos distintos y una misma pasión

¡Cuántas veces Rosana los habrá visto jugar en contra en el patio de su casa en Villa Yapeyú! ¡Cuántas veces la "Tana" los habrá ido a buscar a algún potrero cercano a su casa en ese popular barrio del norte santafesino!

Seguramente estará acostumbrada a ese tipo de situaciones, pero la que se dio este sábado por la tarde en el estadio Brigadier López, aunque en algún momento se le haya pasado por la mente, por la manera en que sucedió, no creo que haya sido muy pensada por la madre de los protagonistas de esta y de muchas historias vividas y por vivir.

A los 30 minutos del segundo tiempo se pudo observar algo muy particular en el borde del campo de juego del Brigadier López. Tanto Eduardo Domínguez como Hernán Crespo coincidieron en realizar cambios en sus respectivos equipos.

Lo raro fue ver que por el lado de Defensa y Justicia se preparaba para entrar Juan Cruz Villagra, quien de esa manera iba a debutar con la camiseta del "Halcón"; y por el lado de Colón, quien iba a entrar era Brian Fernández.

¿Qué tienen en común?, nada más ni nada menos que ser hermanos. Casi todos saben que Brian es hermano de Leandro (hoy en el Internacional de Porto Alegre, Brasil) y de Nicolás (en San Lorenzo). Los tres Fernández hicieron las inferiores en Defensa y Justicia y debutaron profesionalmente en esa ordenada institución.

Lo que muy pocos saben es que Juan Cruz es hermano de ellos, sólo que lleva el apellido de soltera de la madre. Eso no es todo, después de "Juanchuli" viene Tomás, el más chico, que también juega en las inferiores de Defensa, y como no podía ser de otra manera, sus cuatro hermanos dicen que "es el mejor de todos".

Otro dato particular: de los cinco hermanos, cuatro son sabaleros: Leandro, Brian, Juan Cruz y Tomás; el único tatengue es "Uvita", formando un perfecto póker.

Minutos después del partido, el "Tano" (como se lo conoce a Brian desde chico) no pudo ocultar la emoción vivida durante esos segundos en los cuales se encontró con su hermano al borde del campo de juego: "Estoy muy contento, muy feliz de haber enfrentado a Defensa y Justicia, que es el club que me vio nacer, que me dio la oportunidad de poder compartir con varios chicos que todavía están".

"Otra alegría enorme fue haber enfrentado a mi hermano. Me pone muy feliz porque él se lo merece porque hizo un gran esfuerzo para poder estar ahí y esperó su oportunidad. Verlo ahí, en una cancha jugando fue una gran alegría", señaló Brian con lágrimas en los ojos.

También contó lo que le dijo antes de entrar: "Sólo quería que se divirtiera, que no le importara el resultado del partido, que viva su momento, porque creo que él solo no iba a poder revertir el resultado, aunque si iba a tener alguna ocasión la iba a aprovechar".

Por último, Brian contó: "Mi mamá vino a vernos desde Buenos Aires y creo que no hay nada más lindo que ver jugar a dos hijos juntos en una cancha, justo en la cancha del club del que somos hinchas, pero siempre respetando al que nos dio la oportunidad de ser jugador de fútbol".

Ya fuera de los vestuarios, con la compañía de su mamá en el playón del estadio, el debutante Juan Cruz Villagra alcanzó a decir unas palabras: "Se me vinieron a la cabeza muchos sentimientos de años y fue algo hermoso. Nunca pensé que se iba a dar así, pero se dio y lo disfruté un montón".

"Juanchuli" también dijo: "Contra Colón jugué en reserva, pero nunca en el estadio, Esta fue la primera vez que juego en la cancha de Colón".

Y para despedirse reveló: "El `Uva`(Nicolás) es el rebelde de la familia, el único de Unión, pero los demás somos todos de Colón".