1990, un año de gloria para el "Griego"

A 30 años de la última gran emoción

Tres décadas pasaron de aquella tarde cuando Atenas venció por 1-0 a Guadalupe, y de la mano de "Can Can" Ceballos daba rienda suelta a la felicidad que representa una vuelta olímpica. Esa fue la tercera y última estrella de Atenas, un club histórico en la región.

Formación inolvidable. El equipo de Atenas campeón de 1990 sigue presente en la memoria del fútbol santotomesino y de toda una gran región. Crédito: Archivo

1990, un año de gloria para el "Griego" A 30 años de la última gran emoción

Por Juan Carlos Haberkon SEGUIR Cada año que pasa se agiganta más la figura de aquel recordado equipo conducido por "Can Can" Ceballos, que en 1990 se quedó con el título de campeón de la Liga Santafesina de Fútbol. Fue el tercer lauro para la entidad santotomesina y el último hasta ahora. El plantel que se coronó una fecha antes (igualó con Unión 0-0 en Ciudadela) de la finalización del certamen local estaba formado por: Ovidio Giménez, Ricardo Lázaro, Gustavo Aguirre y Víctor Mellit (arqueros); Ricardo Vicino, Víctor Ceballos, Fabián Enrique, Marcelo Saire, Daniel Menotti, Sergio Costa, Juan Manuel Ceballos, Guillermo Pagone, José Obregón, José Coronel, Miguel Cidoni y Domingo Ceballos (defensores); Fabián Saire, Miguel Benítez, Cristian Márquez, Fabián Gorsky, Raúl Pagano, Alejandro Gribaudo, Raúl Arredondo, Miguel Fugas, Marcelo Ceballos, Cristian Zurvarra, Juan Carlos Salzmann y Daniel Santillán (volantes); Fabián Ceballos, Javier Córdoba, Juan Pérez, Fabián Monzón, Javier Ojeda, Adrián Flores, Marcelo Monzón, Javier Rolón, Humberto Córdoba y Sergio Vicino (delanteros). El cuerpo técnico estaba integrado por: Juan Ceballos (director técnico), Juan Pinola (ayudante de campo), Roberto Yacobella (preparador físico), Dr. Oscar Bumiva (médico) y Francisco Guerrero (masajista). La vuelta olímpica fue el 17 de noviembre de 1990, en cancha de Atenas, barrio El Chaparral de la vecina ciudad de Santo Tomé. Ese día concluyó el torneo y el "Griego" se abrazó a un sueño largamente esperado. Con Juan Ceballos, "Can Can", como lo recuerdan los jugadores, y todo el ambiente del fútbol de la región, dio la vuelta olímpica. "Fue, es y será un día inolvidable para el plantel de nuestro querido "Can Can". Ese día fue la continuidad de lo que habíamos conseguido ante Unión en cancha de Gimnasia. Esa igualdad con los tatengues y el no haber sumado todo el equipo de La Salle, nos permitió obtener un campeonato. La semana siguiente vencimos a Sportivo Guadalupe y pudimos dar la vuelta olímpica en nuestro cancha", recordó Ovidio Giménez, el arquero indiscutido de ese momento. El plantel campeón El 10 de noviembre de 1990, por la anteúltima fecha, Atenas igualó 0 a 0 con Unión como visitante —en cancha de Gimnasia y Esgrima, partido arbitrado por Guillermo Cardozo— y ese resultado le garantizó el campeonato. Ese día, el "Griego" formó con: Ovidio Giménez; Miguel Cidoni, Víctor Ceballos, Fabián Enrique, Juan Ceballos, Marcelo Saire (Javier Ojeda), Alejandro Monzón, Miguel Fugas (Juan Carlos Salzmann), Fabián Gorsky, Marcelo Monzón y Humberto Córdoba. DT: Juan Ceballos. Tres títulos Campeón de la máxima categoría liguista en tres ocasiones (1977, 1983 y 1990), a su camiseta la vistieron grandes futbolistas que luego brillaron a nivel nacional e internacional. El caso emblemático, sin dudas, es el del campeón del mundo con Argentina en 1978, Leopoldo Jacinto Luque. 88 años Fundado el 1 de julio de 1932, es una institución señera del fútbol santotomesino que a lo largo de su historia supo representar de la mejor manera a la vecina ciudad en los campeonatos de la Liga Santafesina y hasta logró exitosas participaciones en los certámenes de ascenso del interior del país. El título es de Atenas, titulaba Diario El Litoral un 18 de noviembre de 1990. Foto: Archivo Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

